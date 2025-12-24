Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποθεώνει την Αριάνα Γκράντε: «Γυναίκα με εκπληκτικό ταλέντο»

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ επαινεί την Αριάνα Γκράντε για το «εκπληκτικό της ταλέντο». Η Αριάνα Γκράντε τραγούδησε στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της Στρέιζαντ «The Secret of Life: Partners, Volume 2».

Η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια σε ανάρτηση στο Instagram κοινοποίησε φωτογραφία από προηγούμενη συνάντησή της με την Αριάνα Γκράντε και την επαίνεσε στη λεζάντα.

«Η Αριάνα Γκράντε είναι νεαρή γυναίκα με εκπληκτικό ταλέντο. Έχει ωραία φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη και πολλά άλλα», έγραψε η 83χρονη Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

«Μπορεί να ερμηνεύσει ρόλους, μπορεί να χορέψει, μπορεί να είναι αστεία! Είναι επίσης γλυκιά, ευγενική και στοχαστική» συνέχισε. «Είμαι πολύ περήφανη για σένα Αριάνα και σε ευχαριστώ που τραγούδησες μαζί μου στο άλμπουμ μου... Μια μεγάλη αγκαλιά, Μπάρμπρα».

«Υ.Γ. ήσουν υπέροχη στο Saturday Night Live και ήσουν τόσο όμορφη @arianagrande!», πρόσθεσε αναφερόμενη σε εμφάνισή της Αριάνα Γκράντε στην επιτυχημένη εκπομπή του NBC.

Πηγή: skai.gr

