Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης, που θα καθορίσει την πολιτική της ΕΕ στον τομέα για τα επόμενα πέντε χρόνια, με έμφαση στον περιορισμό των παράτυπων αφίξεων και στην αύξηση των επιστροφών.

Οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων έχουν μειωθεί πάνω από 50% σε σύγκριση με το 2023, με τις παράτυπες είσοδοι το 2025 να μειώνονται κατά πάνω από 25%, κυρίως στη βαλκανική οδό, ενώ οι ροές πλέον συγκεντρώνονται κυρίως στη Μεσόγειο από τη Λιβύη.

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τόνισε την ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων, περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και αποτροπή της κατάχρησης των συστημάτων, υπογραμμίζοντας πως η κατάχρηση "υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού" και την ικανότητα της ΕΕ να παρέχει προστασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική της για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, με στόχο τον περιορισμό των παράτυπων αφίξεων και την αύξηση των επιστροφών. Το πλαίσιο αυτό θα χαράξει την ευρωπαϊκή πολιτική για την επόμενη πενταετία, αντανακλώντας τις νεότερες τάσεις και προκλήσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Η στρατηγική αξιοποιεί τα θετικά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου, καθώς παρατηρείται μείωση άνω του 50% στις παράνομες διελεύσεις συνόρων σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2025 οι παράτυπες είσοδοι στην ΕΕ υποχώρησαν κατά περισσότερο από 25%, σύμφωνα με τη Frontex, με τη μεγαλύτερη πτώση στη βαλκανική οδό και μετατόπιση των ροών στη Μεσόγειο, κυρίως από τη Λιβύη.

Κατά την παρουσίαση της νέας πολιτικής, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τόνισε πως: «Η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: να μειώσουμε τις παράνομες αφίξεις και να τις διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα». Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάχρηση του συστήματος δίνει στη μετανάστευση «κακό όνομα, υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού και αποδυναμώνει την ικανότητα παροχής προστασίας και προσέλκυσης ταλέντων». Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων και στην αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης αλλά και της κατάχρησης των συστημάτων ασύλου.

Ενίσχυση συστήματος επιστροφών και αυστηροποίηση ελέγχων

Η Επιτροπή υπογραμμίζει πως μόνο το 25% όσων διατάσσονται να αποχωρήσουν από την ΕΕ επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ένα ισχυρότερο σύστημα επιστροφών. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο και ο περιορισμός των καταχρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει ήδη πρόταση για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιστροφών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός συνόρων της ΕΕ και αυστηρότερες κυρώσεις, όπως μεγαλύτερες περιόδους κράτησης για όσους αρνούνται να αποχωρήσουν. Αν και τα μέτρα αυτά επικρίνονται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απολαμβάνουν ευρεία στήριξη από αρκετά κράτη-μέλη.

Παράλληλα, προωθούνται η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων μέσω νέων ψηφιακών συστημάτων όπως το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) και το ETIAS, υποχρεωτικοί συνοριακοί έλεγχοι και διευρυμένη εντολή για τη Frontex.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και εξωτερικές συνεργασίες

Η στρατηγική δίνει ιδιαίτερη σημασία στη λεγόμενη «μεταναστευτική διπλωματία». Η ΕΕ επιδιώκει συνεργασίες με χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών, όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος, η Μαυριτανία και το Μαρόκο. Σε αντάλλαγμα για οικονομική ενίσχυση και επενδύσεις, οι χώρες αυτές καλούνται να περιορίσουν τις αναχωρήσεις μεταναστών και να δέχονται πίσω υπηκόους τους που παραμένουν παράτυπα στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης νέα στρατηγική για τη βίζα, θεωρώντας τη ως εργαλείο διπλωματικής πίεσης. Προβλέπεται αυστηροποίηση των κανόνων χορήγησης θεωρήσεων προς χώρες που αρνούνται να συνεργαστούν στις επιστροφές μεταναστών, με τις σχετικές προτάσεις να αναμένονται ως το τέλος του έτους.

Ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης και οικονομική χρηματοδότηση

Παράλληλα με τα μέτρα περιορισμού της παράνομης εισόδου, η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης, εστιάζοντας στην προσέλκυση εργατικού δυναμικού και ταλέντων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Προωθείται η επέκταση των Συμπράξεων Ταλέντων και η απλούστευση διαδικασιών αναγνώρισης προσόντων αλλά και η διευκόλυνση της κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης.

Για την υλοποίηση των νέων πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 81 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη χρηματοδότηση δράσεων εντός της ΕΕ, αλλά και διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.