Μουντιάλ 2026: Οι... προσομοιώσεις λένε Γαλλία-Αργεντινή

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση έχει πλέον μπει στην τελική της ευθεία, με τις 32 ομάδες που προκρίθηκαν στα νοκ άουτ να συνθέτουν το πλήρες bracket της συνέχειας.

Μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, όπως η Γαλλία και η Αργεντινή, έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση, με το τουρνουά να περνά πλέον από τη διαδικασία των ομίλων στα νοκ άουτ παιχνίδια. Ήδη, δύο από τις λεγόμενες... υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Γερμανία και η Ολλανδία «αποχαιρέτησαν» πρόωρα τη διοργάνωση στη φάση των «32» από θεωρητικά «υποδεέστερους» αντιπάλους, όπως είναι η Παραγουάη και το Μαρόκο, αμφότερες στη διαδικασία των πέναλτι.

Αντίθετα, η Βραζιλία... σώθηκε στις καθυστερήσεις απέναντι στην Ιαπωνία, με τον Μαρτινέλι να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ και να στέλνει τη «Σελεσάο» στη φάση των «16» με το τελικό 2-1 επί των «Μπλε Σαμουράι».

Σύμφωνα με ανάλυση του μοντέλου «Football Meets Data», το οποίο πραγματοποίησε χιλιάδες προσομοιώσεις για την εξέλιξη της διοργάνωσης, προκύπτει το πιθανότερο ζευγάρι του τελικού. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το Γαλλία - Αργεντινή εμφανίζεται συχνότερα από κάθε άλλο συνδυασμό, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό επαναλαμβανόμενων προβλέψεων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία νέα μεγάλη μονομαχία μετά τον τελικό του 2022.

Αμέσως πίσω ακολουθούν αρκετά ισχυρά σενάρια, όπως τα Ισπανία - Αργεντινή, Γαλλία - Αγγλία, Αγγλία - Ισπανία και Βραζιλία - Γαλλία, τα οποία επίσης καταγράφουν υψηλή συχνότητα στις προσομοιώσεις.

Παράλληλα, στη λίστα των πιθανών φιναλίστ, μέχρι και χθες βρίσκονταν και η Ολλανδία, αλλά και η Γερμανία, που όπως προαναφέρθηκε αποκλείστηκαν, αλλά και η Πορτογαλία, ωστόσο τα συγκεκριμένα σενάρια εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα σε σύγκριση με τα επικρατέστερα ζευγάρια.

Πηγή: skai.gr

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