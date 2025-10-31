Ο Γιώργος Λιανός επέστρεψε φέτος στα τηλεοπτικά δρώμενα, παρουσιάζοντας το νέο, φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ «The Floor». Ένα ακόμα project που του επιτρέπει να είναι ο εαυτός του και να ξεδιπλώνει τα πολλαπλά ταλέντα του.

Στο 3ο επεισόδιο, που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, μας χάρισε πολλές και απολαυστικές στιγμές. Μία από αυτές ήταν με τον Ελέ. Μετά την αναμέτρηση τους και την επικράτηση του Ελέ, εκείνος δεν πίστευε στην έκβαση και αιφνιδίαζε τον παρουσιαστή με τη μία ατάκα να διαδέχεται την άλλη. «Τρόμαξα τι θα πει το στόμα του, Παναγίτσα μου!» αναφώνησε ο Γιώργος Λιανός και έκανε τον σταυρό του.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

