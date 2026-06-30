ΔΕΗ: Πληρωμές 27,76 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2025 ποσό ύψους 27,76 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής:

- Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους €27,20 εκατ.

- Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους €0,56 εκατ.

Πηγή: skai.gr

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