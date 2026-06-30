Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η πυρκαγιά παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα και εξελίχθηκε κυρίως εντός μίας ρεματιάς, όπου πλησίον υπάρχουν καλλιέργειες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.





Πηγή: skai.gr

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