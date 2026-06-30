Μεγάλη φωτιά στη Κορινθία - Ήχησε το 112 για εκκενώσεις περιοχών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα (30 Ιουνίου 2026) σε δασική έκταση στον Αγιο Δημήτριο Κορινθίας λίγο μετα τις 17:00. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε γρήγορα και εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 17:25 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά και το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριωνα προς τη Ξυλοκεριζα.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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