Αυξήσεις φόρων και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προτείνει για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της Γαλλίας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προειδοποιώντας ότι χωρίς αποφασιστική δράση, το δημόσιο χρέος της χώρας κινδυνεύει να εκτοξευθεί στο 127% του ΑΕΠ έως το 2030.
Ειδικότερα η οικονομική έκθεση 160 σελίδων του ΟΟΣΑ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εκτιμά ότι το 2029 ο δείκτης χρέους της χώρας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 121% και 125% του ΑΕΠ, ανάλογα με τις υποθέσεις εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ότι χωρίς νέα μέτρα, αυτός ο δείκτης θα μπορούσε να φτάσει ως το 203% το 2050. Οι πληρωμές τόκων μόνο για το χρέος, οι οποίες έχουν ήδη αυξηθεί από 1,3% του ΑΕΠ το 2020 σε 2,1% το 2025, θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το 5% του ΑΕΠ έως το 2050, υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ συνιστώντας στις γαλλικές αρχές να «καταργήσουν σταδιακά» τις μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα μεσαίου εισοδήματος, «δεδομένης της περιορισμένης αποτελεσματικότητάς τους».
Ο ΟΟΣΑ θεωρεί επίσης ότι μία άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι η αύξηση της φορολογίας του ντίζελ όσο και της βενζίνης, ενώ συνιστά και μια «ενδελεχή αναθεώρηση» των πολυάριθμων φορολογικών εξαιρέσεων η κλίμακα των οποίων - σχεδόν 3% του ΑΕΠ - θεωρείται «σημαντική». Ο ΟΟΣΑ προτείνει περαιτέρω να καταστεί η φορολογία του πλούτου πιο δίκαιη.
Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ διατυπώνουν επίσης μια σειρά προτάσεων για τον ταυτόχρονο περιορισμό των δημόσιων δαπανών, επισημαίνοντας ότι η πιο οικονομικά αποδοτική προσέγγιση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα ήταν η «βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης» μέσω της διεξαγωγής «μιας ολοκληρωμένης αναθεώρησης των ευθυνών τους». Θεωρούν επίσης επιθυμητή την περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προτείνοντας να αυξηθεί η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη έως το 2033.
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