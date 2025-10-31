Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 14.40, βγαίνει ζωντανά από Νίσυρο και Κω. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Νίσυρος είναι ένα νησί-ηφαίστειο. Δύο τεράστιες εκρήξεις πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια κατέστρεψαν το κεντρικό τμήμα του ηφαιστείου και δημιούργησαν τη σημερινή εντυπωσιακή καλδέρα. Στο κέντρο της, ο κρατήρας «Στέφανος» - ένα από τα πιο ενεργά και εντυπωσιακά γεωθερμικά πεδία της Ευρώπης. Η Νίσυρος είναι ένα φυσικό εργαστήριο, όπου μπορείς να δεις τη γη να «ζει» - ακόμη και κάτω από τη θάλασσα. Ένα νησί που ενώνει την επιστήμη, τη φύση και τον μύθο. Μάλιστα, πρόσφατα το ηφαίστειο εντάχθηκε στο δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Η Ελένη Μαρκάκη δεν ζει τη συνηθισμένη ζωή μιας 27χρονης. Η νεαρή κτηνοτρόφος ξέρει καλά πως να κάνει viral τον αυθεντικό τρόπο ζωής της. Ανεβάζει αστεία βίντεο με τα κατσικάκια και τα προβατάκια της στο TikTok, στα οποία συχνά… μιλάει μαζί τους.

Ένας αδέσποτος σκύλος από την Κω, κατέκτησε την καρδιά ενός ζευγαριού από τη Γερμανία και τελικά βρήκε μια ζεστή αγκαλιά. Η σχέση αγάπης άρχισε όταν η Sherin και ο Nico, που έκαναν τις διακοπές τους στο νησί, είδαν τον σκύλο να τρέχει προς το μέρος τους και να τους ακολουθεί επίμονα, για πάνω από τρία χιλιόμετρα μέχρι το ξενοδοχείο. Του αγόρασαν τροφή, τον καθάρισαν και του είπαν προσωρινά αντίο. Λίγες εβδομάδες μετά, και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, ο Koda, όπως τον ονόμασαν, ταξίδεψε στο Βερολίνο και στο παντοτινό του σπίτι.

