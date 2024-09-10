Ανανεώθηκε και έρχεται εντελώς συναρπαστικό στον ΣΚΑΪ! Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο «Still Standing» όλους όσοι πατούν γερά στις γνώσεις τους και τολμούν καθημερινά να διεκδικήσουν έως 30.000 ευρώ τη μέρα! Απαραίτητη προϋπόθεση; Οι 9 διαγωνιζόμενοι του κάθε επεισοδίου να μείνουν όρθιοι και να μη βρεθούν, ξαφνικά, να κάνουν... ελεύθερη πτώση!

Άλλωστε, στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, όλα μπορούν να συμβούν χάρη στις συνεχείς εναλλαγές στιγμών γνώσης, τύχης, διασκέδασης, αγωνίας και χρημάτων.

Η διαδικασία; Απλή και ταυτόχρονα διασκεδαστική!

Βήμα 1: Κάθε μέρα 8 παίκτες παίρνουν θέση περιμετρικά του εντυπωσιακού stage, πάνω από τις καταπακτές τους, και περιμένουν τον βασικό αντίπαλο. Εκείνος, ο οποίος έχει τη δική του καταπακτή στο κέντρο του stage, ξεκινά τις κόντρες με διάφορα παιχνίδια γνώσεων: Κρυπτόλεξο, Αναγραμματισμός, Μάντεψε ποιος είναι, Βρες τον στίχο του τραγουδιού. Σε κάθε κόντρα, οι δύο διαγωνιζόμενοι απαντούν εναλλάξ, έχοντας στη διάθεσή τους μόνο 20 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση.

Βήμα 2 (η καλή εκδοχή): Αν ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου κερδίζει έναν αντίπαλο, τότε έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει την... πτώση του και να πιστώνεται τα χρήματα που κρύβονται στο stand, μπροστά από τη θέση του. Μόνο που πρέπει να είναι εύστοχος και τυχερός, αφού δεν υπάρχει ένα αλλά δύο ποσά. Εκτός από χρηματικά ποσά, κρύβονται και τρία διαφορετικά δεδομένα: Η χρεοκοπία, το +50% και το -50%.

Βήμα 2 (η κακή εκδοχή): Αν όμως ο πρωταγωνιστής ηττηθεί από τον αντίπαλό του, πέφτει στην καταπακτή χωρίς να κερδίσει τίποτα. Έτσι, ο νικητής παίρνει θέση στο κέντρο του stage. Μάλιστα, συνεχίζει με τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί στο παιχνίδι από τον/την προκάτοχό του και παίρνει ένα πάσο bonus από αυτά που έχουν ήδη στη διάθεσή τους.

Βήμα 3: Στο φινάλε του επεισοδίου μόνο ένας θα καταφέρει να μείνει όρθιος! Ωστόσο, πρέπει να πάρει μία μεγάλη απόφαση: Θα αποχωρήσει με τα μισά χρήματα από όσα εξασφάλισε στο παιχνίδι ή θα τα... διαγράψει για να παίξει στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας το έπαθλο των 30.000 ευρώ!



Το παιχνίδι που, αν δεν πατάς γερά στις γνώσεις σου, κάνεις... ελεύθερη πτώση!



«STILL STANDING»

Από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://stillstanding.skaitv. gr/

#StillStandingGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.