Παραμονή των Χριστουγέννων σήμερα και η Ελένη Τσολάκη ανακοίνωσε on air πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί και δέχτηκε χιλιάδες ευχές από τους συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να μοιραστεί την είδηση της εγκυμοσύνης της μέσα από την εκπομπή της στο OPEN, λέγοντας:

«Πολλοί από εσάς μπορεί να το γνωρίζετε. Μέχρι να γυρίσω μπορεί να είμαι πιο μεγάλη σε μέγεθος, οπότε θα το πω για να το γνωρίζετε και εσείς. Περιμένω το πρώτο μου παιδάκι. Ευχαριστώ για τον σεβασμό, με τον οποίο αντιμετωπίσατε την πιο ευλογημένη στιγμή της ζωής μου», ανέφερε.

«Είναι ένα υπέροχο δώρο, είναι ένας θησαυρός. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι για κάθε γυναίκα. Τώρα αισθάνομαι και ασφαλής και μπορώ και να το μοιραστώ γιατί αυτά δεν έχουν παραγγελία. Νομίζω πως αυτά θα είναι τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της δικής μου ζωής», τόνισε.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

