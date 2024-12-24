Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, η Έλλη Κασόλη και η κάμερα του Prime Time θα βρεθούν στην Κάτω Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Στα χωριά, όπως το Γκαλιτσιανό και η Στερνατία, όπου η ιστορία συναντά την παράδοση και οι εναπομείναντες πληθυσμοί των ελληνικών αποικιών της αρχαιότητας μιλούν ακόμη την αρχαία διάλεκτο των Γρεκάνων.

Δείτε το trailer:

Το Prime Time φέρνει στο φως προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις μέσα από τη μουσική, τις διαλέκτους και την καθημερινότητά τους. Ο πολιτιστικός πλούτος αυτών των περιοχών αναδεικνύεται μέσα από τη διατήρηση της γκρεκάνικης γλώσσας, τα παραδοσιακά τραγούδια, τη ζεστή φιλοξενία, τις εικόνες με γλέντια στην πλατεία που θυμίζουν Ελλάδα.

Ένα οδοιπορικό για τη γλώσσα, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού που δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του στο Prime Time με την Έλλη Κασόλη, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

