James: Στο κέντρο της Αθήνας με μίνι συναυλία- έκπληξη στην πλατεία Συντάγματος

Οι μίνι συναυλίες και τα και τα καλλιτεχνικά δρώμενα πλανόδιων καλλιτεχνών είναι κάτι το σύνηθες στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν ήταν όμως αναμενόμενο είναι οι δρόμοι της πόλης να γεμίσουν από τις μουσικές του διάσημου και ιδιαιτέρως αγαπητού στην Ελλάδα συγκροτήματος James που λίγο πριν τη συναυλία τους στο Λυκαβηττό αιφνιδίασαν ευχάριστα το κοινό με μια εμφάνιση- έκπληξη στην πλατεία Συντάγματος, δίχως φώτα, μηχανήματα ή ιδιαίτερη προετοιμασία.

Έκπληκτοι όσοι περνούσαν από το κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, συνάντησαν το διάσημο βρετανικό συγκρότημα και απόλαυσαν τις εμβληματικές τους μουσικές απαθανατίζοντας το γεγονός.

Το Live έκπληξη pop - up event, φυσικά δεν είχε ανακοινωθεί πουθενά ξαφνιάζοντας ευχάριστα τόσο τους Αθηναίους όσο και τουρίστες που βρίσκονταν εκεί.

Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του συγκροτήματος, παραχωρώντας την πλατεία Συντάγματος για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκπληξη με την υποστήριξη του Pepper 96,6.

