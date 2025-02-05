Στέλιος Διονυσίου: H σειρά για τον Στράτο Διονυσίου, τα δίδυμα μωρά του και η «αρχηγός» μητέρα του

O Στέλιος Διονυσίου ετοιμάζεται να ανέβει στο θεατρικό σανίδι στη μεγάλη παράσταση που θα παιχτεί στο Παλλάς τον Μάρτιο με θέμα τη ζωή του θρυλικού πατέρα του, Στράτου Διονυσίου.

Διαβάστε ακόμα : Μπρούνο Τσερέλα: Η δημόσια δήλωση αγάπης για την Αθηνά Οικονομάκου - «Η ζωή μου μαζί της είναι σούπερ, όμορφη»

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος της Φαίης Σκορδά και μίλησε για την παράσταση καί όχι μόνο.

«Είμαστε πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε τις πρόβες μας, τώρα βέβαια κάνουν τις πρόβες τους οι ηθοποιοί, εμείς θα μπούμε λίγο πιο μετά. Εμείς θα τραγουδήσουμε αλλά μπορεί να υπάρξει κομμάτι που μπορεί να αφηγηθούμε μία ιστορία ως παιδιά του Στράτου Διονυσίου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο το "μπάσιμο" μετά την ατάκα του ηθοποιού. Στις 12 Μαρτίου ξεκινάμε. Θα πάει μέχρι μέσα Μαΐου», είπε αρχικά.

ια το αν συμφώνησε εξαρχή η οικογένεια του αξέχαστου τραγουδιστή για να γίνει η παράσταση είπε:

«Θέλαμε να συμφωνήσει όλη η οικογένεια και πρώτα από όλα η μητέρα μας, έπρεπε να πει εκείνη "ναι", που είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Αν πει "ναι" ο αρχηγός την ακούμε ευλαβικά.

Ήταν πάντα ο αρχηγός, πλήρωνε λογαριασμούς κτλ. Νομίζω ότι επηρέαζε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου "έφυγε" όταν ήμουν 16 ετών, έχω εικόνες. Ο πατέρας μου πάντα ρωτούσε την μητέρα μου αν της αρέσει κάποιο τραγούδι όταν έκανε πρόβες στο σπίτι. Εκείνη δεν είχε σχέση με το τραγούδι, του έκανε δεύτερες φωνές ενώ δεν είχε ιδέα. Έμαθε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του. Τον συντρόφευε», συνέχισε.

Η σειρά για τον Στράτο

Ο Στέλιος Διονυσίου επιβεβαίωσε ότι είναι σε αναμονή και σειρά για τον πατέρα του: «Το έχουμε υπογράψει εδώ και 2-2,5 χρόνια. Είναι να γίνει μια σειρά με 12 επεισόδια. Για κάποιον λόγο έμεινε λίγο πίσω. Έβγαλαν τώρα την ταινία του Καζαντζίδη που "σπάει" όλα τα κοντέρ.

Δεν έχω πάει να δω την ταινία γιατί δεν θέλω να πάω σε κλειστούς χώρους λόγω των μικρών παιδιών που έχω στο σπίτι. Έχω δύο προωράκια στο σπίτι, 5,5 μηνών που θέλουν προσοχή. Κι εγώ που δουλεύω το βράδυ προσέχω πολύ.

Ο Τσορτέκης είναι κατάλληλος για τον ρόλο, θα τον ήθελα και στη σειρά. Είναι καταπληκτικός ηθοποιός και η φιγούρα του "φέρνει" σε Στράτο» είπε για τον πρωταγωνιστή της παράστασης στο Παλλάς.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η παράσταση δεν θα είναι αγιογραφία του πατέρα τους.

«Η μαμά είναι ανοιχτόμυαλή αναγκαστικά θα πρέπει να δεχθεί κάποια πράγματα. Δεν πάμε να παρουσιάσουμε τον πατέρα ότι ήταν ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Είχε τα πάθη και τις αδυναμίες του. Τα λέμε, θα βγουν αυτά στην παράσταση. Κάποια θέματα με την Δικαιοσύνη αλλά και έρωτες. Αυτά τα ήξερε η μαμά, απλώς στάθηκε βράχος, είχε να μεγαλώσει 4 παιδιά. Οι παλιές γυναίκες – δεν θα πω ότι ήταν σωστό – είχαν μία άλλη νοοτροπία ότι πρέπει να κρατήσουν το σπίτι τους. Μία σημερινή γυναίκα, με τη ζωή του πατέρα εννοείται δεν θα έμενε δίπλα του».

Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε και για τη σχέση του με τα αδέλφια του τόσο τα μεγαλύτερα όσο και τον Βενιαμίν της οικογένειας, Διαμαντή Διονυσίου.

«Ο Άγγελος και η συγχωρεμένη η αδερφή μας έφυγαν νωρίς από το σπίτι. Εγώ ήρθα πιστεύω "τυχαία" μετά από 17 χρόνια. Τότε έκανε πολλή παρέα με τον Βοσκόπουλο ο πατέρας. Απαίτησε ο Τόλης να γεννηθεί το παιδί. Μου έλεγε ο Τόλης Βοσκόπουλος ότι "χάρη σε εκείνον" υπάρχω. Για να έχω παρέα μετά από 3 χρόνια γεννήθηκε ο Διαμαντής. Μεγαλώσαμε μαζί με τον Διαμαντή».

«Τα έχω πει δισεκατομμύρια φορές. Ο Στράτος ήταν ένας και μοναδικός, δεν πάμε να μιμηθούμε τον πατέρα μας. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε αξιοπρεπέστατα και κάνουμε μια σωστή δουλειά επειδή την αγαπάμε. Δεν πάμε να μοιάσουμε στον πατέρα μας. Δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Συγκινούμαι όταν βλέπω τον Άγγελο να τραγουδάει και όταν βλέπω ότι τον αγαπάει ο κόσμος κλαίω. Θα διορθώσουμε ο ένας τον άλλον», είπε και παρέθεσε ένα περιστατικό μεγάλης συγκίνησης όταν τραγουδούσε ο αδελφός του.

«Ο Χρήστος Μάστορας πρέπει να πληρώσει και να μην το ξανακάνει»

Τέλος ο Στέλιος Διονυσίου αναφέρθηκε στον Χρήστο Μάστορα και στο περιστατικό με την σύλληψή του για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

«Βγήκε χθες ένα σάιτ και είχε έναν τίτλο με παλαιότερη δήλωσή μου για τον Χρήστο, και έτσι όπως βγήκε παρερμηνεύτηκε ότι τον εκθειάζω για αυτό που εγινε. Εννοείται πως δεν τον εκθειάζω, είναι κατακριτέο αυτό. Δεν είμαστε φίλοι αλλά γνωριζόμαστε, είναι ταλαντούχος και καταπληκτικό παιδί. Έτυχε μία αδυναμία, αλλά πρέπει να "πληρώσει", θα του πάρουν την άδεια οδήγησης και να μην το ξανακάνει. Και κανείς να μην το ξανακάνει. Προχτές με σταματήσανε κι εμένα στην Αττική Οδό για αλκοτέστ, όλα καλά και έτσι πρέπει να γίνεται», δήλωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.