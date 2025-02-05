Πέτρος Πολυχρονίδης: Το δώρο που τον «ταρακούνησε» συναισθηματικά

Ένα δώρο που τον συγκίνησε έλαβε ο Πέτρος Πολυχρονίδης και το μοιράστηκε στα social media. O παρουσιαστής του Τροχού της τύχης έλαβε έναν πίνακα που αποτυπώνει τον ίδιο και τον αγαπημένο του πατέρα.

Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, ο δημιουργός του έργου δεν τον έχει γνωρίσει προσωπικά. Είδε όμως την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη είχε επισκεφτεί την ιδιαίτερη πατρίδα του Πέτρου, τη Νέα Βύσσα Έβρου και μας είχε γνωρίσει την οικογένεια του παρουσιαστή.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα του γι' αυτό και ο πίνακας που έλαβε τον συγκίνησε.

«Αυτό το δώρο ταρακούνησε τα συναισθήματα μου δυνατά. Μου το έκανε ο Πάρης Σεργίου, ένας υπέροχος νέος, μόλις 20 ετών, αλλά με ένα σπάνιο χάρισμα. Τα θαυματουργά του χέρια που μπορούν να ζωγραφίσουν πράγματα που βλέπεις με την καρδιά.

Ο Πάρης που ζει και αναπνέει με τα έργα του και την αγάπη των γονιών του, έχει κρατήσει έναν μικρό χώρο στην ψυχή του για εμένα και ας μην έχουμε συναντηθεί ποτέ.

Ένα τηλεοπτικό πλάνο από την εκπομπή "Αλήθειες" ήταν αρκετό για τον Πάρη ώστε να δώσει ψυχή στον καμβά του και να αποτυπώσει την αγάπη που έχω για τον πατέρα μου.

Δεν ξέρω πως και αν είμαι ικανός να ανταποδώσω γλυκιέ μου Πάρη. Θα σου υποσχεθώ μόνο πως στην επόμενη επίσκεψη μου στην Κύπρο θα φροντίσω να σε αγκαλιάσω και να σε ευχαριστώ από κοντά, όπως σου αξίζει. Το δώρο σου πάντως μπήκε ήδη σε τελάρο και θα κοσμεί για πάντα το καμαρίνι μου.

Πάρα το νεαρό της ηλικίας του, έργα του Πάρη Σεργίου, έχουν εκτεθεί σε Ισπανία, Ινδία, ΗΠΑ και φυσικά στο κέντρο σύγχρονης τέχνης "Διάτοπος" στη Λευκωσία. Ψάξτε το έργο του στην προσωπική του σελίδα @parissergiou2004» έγραψε ο παρουσιαστής δείχνοντάς μας και τον σχετικό πίνακα.

