Μαρίνα Βερνίκου: Ο διάλογος με τον Simone και το sexy video στο TikTok

Οι φίλοι της Μαρίνας Βερνίκου είναι και δικοί μας φίλοι. Τι; Όχι;

Σίγουρα θα το θέλαμε πάντως, ειδικά όταν είδαμε πόσο φίλοι είναι με τον Simone Susinna, που τον πείθει και να φορέσει ρούχα και αξεσουάρ της κολλεξιόν της αλλά και να βγει σκηνοθετημένα από τη θάλασσα για να τραβήξει βίντεο για το TikTok της προσδοκώντας εκατομμύρια views.

