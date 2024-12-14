Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το τρίτο συναρπαστικό επεισόδιο των Knockouts έρχεται!

Ο Χρήστος Μάστορας, με guest coach τον Αναστάσιο Ράμμο, δίνει το «παρών» στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού με δύο τριάδες και ένα ντουέτο. Ο Πάνος Μουζουράκης, με guest coach τη Μαρίνα Σπανού, προετοιμάζουν τους εννέα διαγωνιζόμενους, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν τραγούδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, με guest coach τον Apon, διαγωνίζονται έξι μέλη της. Παράλληλα, οκτώ διαγωνιζόμενοι από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία είχε στο πλευρό της ως guest coach τον Στέλιο Διονυσίου θα δυσκολέψουν πολύ την coach.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Στέλιος Διονυσίου ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και μας «ξυπνάνε» μνήμες, ερμηνεύοντας τρία διαχρονικά τραγούδια του κορυφαίου Στράτου Διονυσίου.

'Ένα από τα highlights της βραδιάς είναι όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει μια αναφορά για τον Κωστή Μαραβέγια, και τον μιμείται με έναν επικό τρόπο!

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα:

