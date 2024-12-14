Ο Τζουντ Λο απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Tony και Olivier ηθοποιός, Τζουντ Λο τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Το απίστευτο ταλέντο του Τζουντ Λο και η αφοσίωσή του στην τέχνη του έχουν γοητεύσει το κοινό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο Λο έλαβε το 2.798ο αστέρι.

Ο Ντέιβιντ Λόουερι, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Λο στην ταινία «Peter Pan & Wendy» και σε δύο επεισόδια της σειράς «Star Wars» της Disney+, και η Τζουρνί Σμόλετ, συμπρωταγωνίστρια του ηθοποιού στην νέα του ταινία «The Order», ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε έξι ημέρες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «The Order», που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα από τη δεκαετία του 1980.

Τον ηθοποιό συνόδευσαν στην εκδήλωση δύο από τα επτά παιδιά του, ο γιος του Ράφερτι "Ραφ", 28 ετών, και η κόρη του Άιρις, 24 ετών, τα οποία απέκτησε από την πρώην σύζυγό του Σάντι Φροστ. Μαζί του ήταν και η νυν σύζυγός του Φίλιπα Κόαν.

Στην ομιλία του, ο Τζουντ Λο απευθύνθηκε στην οικογένειά του, ευχαριστώντας τη για την υποστήριξή της καθώς έχτιζε την καριέρα του ως ηθοποιός.

«Ήμουν πολύ τυχερός που είχα μια οικογένεια γύρω μου που έζησε και στήριξε το πάθος μου για την υποκριτική και τη δημιουργία ταινιών» είπε. «Και μερικά από αυτά τα μέλη της υπέροχης οικογένειάς μου είναι εδώ σήμερα. Και ξέρουν τι σημαίνουν για μένα. Τους αγαπώ τόσο πολύ» τόνισε.

«Μερικοί από εσάς εδώ και πολλοί, πολλοί άλλοι με τους οποίους έχω συνεργαστεί για πάνω από 30 χρόνια, άνθρωποι από τους οποίους έχω μάθει και με ενθαρρύνουν, με καθοδηγούν, με έχουν εμπνεύσει, είναι ο λόγος που έχω αυτό το αστέρι, και θέλω να τους ευχαριστήσω» τόνισε.

Γεννημένος στις 29 Δεκεμβρίου του 1972, στη συνοικία Λούισαμ του Λονδίνου εκδήλωσε ενδιαφέρον για την υποκριτική όταν ήταν 5 ετών και επιλέχθηκε για το θεατρικό Saint George and the Dragon. Άρχισε να εμφανίζεται το 1987 σε παραστάσεις με το Εθνικό Μουσικό Θέατρο Νέων και έπαιξε στην παραγωγή του «The Ragged Child», που προβλήθηκε στο BBC το 1988.

Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση με αμοιβή ήταν το 1992, στο έργο «The Fastest Clock in the Universe». Στον κινηματογράφο έκανε ντεμπούτο το 1994 με την ταινία «Shopping».

Η πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ ήρθε το 2000 για τον ρόλο του στην ταινία «The Talented Mr. Ripley». Το 2004 ήταν ξανά υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Cold Mountain». Έχει κερδίσει και πολλές άλλες διακρίσεις, όπως το βραβείο Laurence Olivier και υποψηφιότητες για το βραβείο Tony.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.