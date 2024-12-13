Σκληρή κόντρα Τσολάκη- Κωνσταντάρα για το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη

Ένα μεγάλο ξέσπασμα κατά των πάνελ έκανε η Ιωάννα Τούνη εξ' αιτίας των σχολίων που δέχεται για το αν δουλεύει. Και αυτό το ξέσπασμα σχολίασαν στο «Πρωινό Σουσού» με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα στην Ελένη Τσολάκη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Όλα ξεκίνησαν με μια κουβέντα του Λάμπρου που μετά την προβολή του εν λόγω βίντεο σχολίασε:

«Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την εξάρτηση όλη την ώρα, ό,τι κάνουν και ό,τι λένε νομίζουν ότι όλα απασχολούν τους ανθρώπους. Δεν είναι η πρώτη που έγινε μάνα, όλοι ξέρουν πόσο δύσκολο είναι. Ειλικρινά αυτό το θέμα μερικές φορές δεν μου κάνει ούτε αστείο.

Χάνω και την αστεία διάθεση που έχω. Εξιδανικεύουμε τα νούμερα, επειδή κάποιος έχει νούμερα ότι είναι κάτι. Δεν κάνουν τα νούμερα τον άνθρωπο. Το λέμε σαν να το θαυμάζουμε ότι το 1 εκ. ακόλουθοι είναι κάτι φοβερό».

«Θαυμάζουμε τις γυναίκες το 2024 που έχουν πολλαπλούς ρόλους στην καθημερινότητά τους! Ναι ρε φίλε! Θα ντραπούμε να το πούμε; Μπορεί να είναι μητέρα, να προσέχει το παιδί της, είναι εργαζόμενη… όλα αυτά είναι δύσκολο πράγμα» τον διέκοψε η Ελένη Τσολάκη για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Λάμπρος: «Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα άχρηστα. Όλοι ξέρουμε μητέρες που κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα και δεν έχουν να φάνε».

Ελένη: «Μη μου το πας τώρα στην άλλη άκρη».

Λάμπρος: «Θα στο πάω όπου θέλω εγώ, όχι όπου θες εσύ. Να τα δίνουμε και αλλού τα μπράβο, μην τα δίνουμε όλα εκεί. Όποτε ανεβάζει ένα μανιφέστο… ααα να τρελαθούμε».

Ελένη: «Εντάξει, κάτσε μετά στη σύσκεψη και κάνε τη σκαλέτα της Δευτέρας».

Λάμπρος: «Θα την κάνω»

