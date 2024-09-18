Πέννυ Μπαλτατζή: Πρώτη εμφάνιση στη σκηνή μετά την ανακοίνωση της τρίτης της εγκυμοσύνης

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Πέννυ Μπαλτατζή ετοιμάζεται να γίνει μαμά για τρίτη φορά, έχοντας ήδη έναν γιο, τον Κάρολο και μια κόρη την Αμέλια.

Η ίδια πόσταρε μια φωτογραφία της στο Facebook με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της να φαίνεται και έγραψε:

«Και εκεί που λες ότι απαλλάσσεσαι απ τις πάνες να σου και ένα "δωράκι". Καλό μας ταξίδι μικρό μου νεραϊδένιο πλάσμα. Σε περιμένουμε να σε αγκαλιάσουμε και οι τέσσερις».

Την Κυριακή το βράδυ έκανε και την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη σκηνή σε προχωρημένη εγκυμοσύνη τραγουδώντας στο Ηρώδειο στη μεγάλη συναυλία για την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού.

Και ήταν μια κούκλα, όπως πάντα.

Προηγούμενο Επόμενο

Η αγαπημένη τραγουδίστρια στο παρελθόν, έχει μιλήσει για το πώς προέκυψε η πρώτη της εγκυμοσύνη και είχε αποκαλύψει ότι πέρασε πολλές δυσκολίες μέχρι να τα καταφέρει:

«Το πιο δύσκολο κομμάτι πριν γίνω μητέρα ήταν η περίοδος που είχα και την μαμά μου άρρωστη. Τα είχα όλα μαζί. Έπρεπε να διαχειριστώ το πένθος μου, πενθούσα για την μαμά μου, γιατί ήξερα ότι θα φύγει από την ζωή. Παράλληλα, πενθούσα και για όλο αυτό που περνούσα. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να φτάσω στην πηγή και να έρθει η ώρα να γνωρίσω στην μαμά μου ένα παιδάκι. Οπότε, έδωσα χρόνο στον εαυτό μου και είπα ότι δεν θα κάνω παιδί από απωθημένο. Κοίταξα τον εαυτό μου και το σώμα μου. Ησύχασα, όταν έφυγε από την ζωή η μαμά μου, γιατί ηρέμησε. Και τότε είπα στον Χρήστο ότι τώρα είμαι έτοιμη να προσπαθήσουμε πάλι. Και έμεινα έγκυος από την πρώτη φορά, μετά από τέσσερις αποβολές», είχε δηλώσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.