Γιώργος Αυτιάς: «Η οικογένειά μας είναι η βάση μας, η σημαία το σύμβολό μας και τη θρησκεία δεν την απαρνιέται κανείς»

Ο Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Αυτιάς, μιλάει από τις Βρυξέλλες αποκλειστικά στον Στέφανο Κωνσταντινίδη και τη «Super Κατερίνα», για... την εκπομπή που ετοιμάζει, τον «δάσκαλο» της ελληνικής δημοσιογραφίας, τους πολιτικούς που δεν ήθελαν να βγει πρώτος και την περίφημη δήλωση με το «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια».

Τι λέει για τον Γιώργο Παπαδάκη αλλά και για την επιστροφή του στην τηλεόραση;

«Πάρα πολλοί πολιτικοί με έπαιρναν τηλέφωνο για να τους βγάλω στην εκπομπή μου. Πολλοί από αυτούς ούτε με πήραν να μου πουν καλή επιτυχία, ούτε όταν εκλέχτηκα για να μου πουν μπράβο. Πολλοί από αυτούς δεν χάρηκαν που βγήκα πρώτος. Μία βδομάδα πριν τις εκλογές έλεγαν: «Ο Αυτιάς πέφτει, θα βγει πέμπτος»…», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς και στη συνέχεια μίλησε για τη φράση του «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» που συζητήθηκε έντονα:

«Δεν μετάνιωσα για τη δήλωση. Η οικογένειά μας είναι η βάση μας, η σημαία, το σύμβολό μας και τη θρησκεία δεν την απαρνιέται κανείς. Είμαστε παλαιών αρχών. Να πάει να διαβάσει το καταστατικό ο κ. Κασσελάκης για το «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια». Αυτές είναι οι αρχές του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας».

Φυσικά απάντησε και σε ερώτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη με τον οποίον συνεργαζόταν πολλά χρόνια:

«Ένας είναι ο δάσκαλος, ο Γιώργος Παπαδάκης. Αν μαζευτούμε όλοι όσοι διατελέσαμε στελέχη της εκπομπής του, ο Γιώργος θέλει ένα μεγάλο γήπεδο. Ο Γιώργος είναι τόσο πληθωρικός, τόσο ωραίος…», λέει ο Γιώργος Αυτιάς και ανακοινώνει στην επιστροφή του στην τηλεόραση:

«Κάθε Παρασκευή θα είμαι στον Οικονόμου. Αυτά που γίνονται εδώ, πρέπει να τα μαθαίνει ο ελληνικός λαός», αποκάλυψε ο Γιώργος Αυτιάς.

