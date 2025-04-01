Τα Γρεβενά για 2η μέρα γίνονται το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Σήμερα, Τρίτη 1 Απριλίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τον νομό Γρεβενών, παρουσιάζοντας πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Δείτε το trailer:

Επισκεπτόμαστε τη Σαμαρίνα, το πιο ψηλό χωριό των Βαλκανίων και με τη βοήθεια ενός νέου ανθρώπου που άφησε την πόλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, ανακαλύπτουμε ένα πεύκο δίχως ρίζες και ένα δημοτικό σχολείο που λειτουργούσε τα καλοκαίρια για τα παιδιά των κτηνοτρόφων. Φυσικά, μάθαμε και ποια είναι τα παιδιά της Σαμαρίνας, του γνωστού δημοτικού τραγουδιού.

Τα σχολεία των Γρεβενών κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ελλείψει μαθητών. Μέσα σε μια οκταετία, ο νομός έχασε το 16% του συνολικού πληθυσμού και έναν στους τέσσερεις μαθητές. Καθημερινά, τα παιδιά από τα χωριά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στα εναπομείναντα σχολεία. Τα ακολουθήσαμε και ακούσαμε τις ιστορίες τους.

Ένας αγρότης στο Καρπερό Γρεβενών μας εξιστορεί τις προκλήσεις μιας ιδιαίτερης καλλιέργειας, της φακής beluga, ενώ μαζί με έναν αμπελουργό της περιοχής των Γρεβενών περιγράφουν τη γενική εικόνα των άρρυθμων επιδοτήσεων, της πλημμελούς άρδευσης και της κλιματικής κρίσης.

Δοτσικό Γρεβενών. Ένα χωριό με μόλις πέντε κατοίκους, που όμως έχει καφενείο. Το κρατά ζωντανό μια νέα γυναίκα, η οποία επέλεξε να επιστρέψει στην… παιδική της ελευθερία, όπως λέει. Τι είναι αυτό που κάνει και καταφέρνει να συγκεντρώνει ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι καφενείου; Και γιατί ο Θόδωρος Αγγελόπουλος διάλεξε αυτό το χωριό για να γυρίσει μία από τις ταινίες του;



«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

