Δέσποινα Καμπούρη: Ξεκαθαρίζει τι ισχύει για το τηλεοπτικό μέλλον των Weekenders

Στις φήμες για το τηλεοπτικό μέλλον των Weekenders απάντησε η Δέσποινα Καμπούρη στο Πρωινό Σουσού. Συνεχίζει η εκπομπή και το καλοκαίρι; Θα τους δούμε και του χρόνου τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1;

«Εμείς δεν το γνωρίζουμε (σ.σ. αν η εκπομπή συνεχίζεται το καλοκαίρι), έχω δει κι εγώ κάποια δημοσιεύματα, τα γνωρίζουμε, τα διαβάζουμε. Δεν το ξέρω επίσημα, δεν έχει έρθει κάποιος από το κανάλι να μας πει σκοπεύουμε να κάνουμε αυτό ή εκείνο. Και γενικότερα για το μέλλον της εκπομπής. Αυτά συζητιούνται συνήθως μετά το Πάσχα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα το αγαπήσω το Σαββατοκύριακο. Το είχα ενοχοποιήσει λίγο στο μυαλό μου γιατί πίστευα ότι είναι οι μέρες που πρέπει να είμαι σπίτι με τα παιδιά, δεν έχω δουλε΄ψει ποτέ στη ζωή μου Σαββατοκύριακο. Περνώντας ο καιρός τολμώ να πω ότι το έχω αγαπήσει και θα ήθελα πα΄ρα πολύ να συνεχίσω να δουλεύω Σαββατοκύριακο» ανέφερε.

Για το γεγονός ότι η Ναταλία Γερμανού δεν αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος για εκείνην όταν τον κάλεσε με τον Θανάση Πάτρα στην εκπομπή της είπε:

«Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που δεν αναφέρθηκαν σε πράγματα που μπορεί να πλήγωσαν ο ένας τον άλλον άθελά τους, που μπορεί να δημιουργία μια αμηχανία. Αν το έλυσαν προσωπικά δεν είχαν λόγο να το συζητήσουν on air».

«Όλοι νομίζω έχουμε βιώσει τέτοιες στιγμές στον επαγγελματικό στίβο είτε είμαστε στην τηλεόραση είτε κάπου αλλού. Όπου υπάρχει ανταγωνισμός συνήθως υπάρχουν και δυσάρεστες καταστάσεις. Όχι πάντα. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την τηλεόραση, είμαι τηλεορασάκιας, όταν δεν δουλεύω μέσα σε αυτή, βλέπω ως τηλεθεάτρια, μου αρέσει να βλέπω εκπομπές και να έχω άποψη» ανέφερε όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Μαλέσκου ότι άλλα έλεγαν μπροστά της και άλλα πίσω της.

Μιλώντας για τη Δανάη Μπάρκα στην εκπομπή της οποίας βρισκόταν πέρσι ανέφερε: «Είχαμε μια ξεχωριστή συνεργασία. Μιλάω με όλους πού και πού. Μου λείπουν πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα να πω κάτι αρνητικό».

«Συμφωνώ σε όλα όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα. Δεν μπορώ να σου πω αν αδικήθηκε από τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 γιατί δεν ξέρω και θα αδικήσω τον εαυτό μου. Δεν ήμουν εκεί. Αν έχει θέση στην τηλεόραση; Αυτό ει΄ναι αυτονόητο!» είπε ακόμα.

Μάλιστα ευχήθηκε στην Ελένη Τσολάκη να κάτσει με το παιδί της όσο μπορεί!

