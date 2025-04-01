Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται να δώσει μια συναυλία στο Ντουμπάι, με τις τιμές των εισιτηρίων να κυμαίνονται από 500 έως 50.000 ευρώ, καθιστώντας το γεγονός προσιτό μόνο σε… «εκλεκτούς» καλεσμένους.

Παρά το υψηλό κόστος, η βραδιά υπόσχεται να είναι αξέχαστη. Ο καλλιτέχνης, που έχει αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες στο παρελθόν, έχει δηλώσει ότι δεν τον απασχολεί η κριτική και είναι έτοιμος να τραγουδήσει οπουδήποτε υπάρχει δουλειά.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψαν τις αστρονομικές τιμές των εισιτηρίων, που κάνουν ακόμα και τις μεγάλες συναυλίες της Λας Βέγκας να μοιάζουν… λαϊκή αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής δεν είναι άγνωστος στο κοινό του Ντουμπάι, καθώς πολλές φορές τον έχει επισκεφτεί στη Μύκονο, ενώ κι εκείνος έχει δώσει ξανά μεγαλειώδη shows εκεί.

Η πιο οικονομική θέση ξεκινά από 500 ευρώ ανά άτομο. Οι καλύτερες θέσεις κυμαίνονται μεταξύ 630-1.700 ευρώ. Το απόλυτο VIP τραπέζι, που φιλοξενεί 15-20 άτομα, φτάνει το εξωπραγματικό ποσό των 50.000 ευρώ! Μένει να δούμε ποιοι θα «σπάσουν» τον κουμπαρά τους για να ζήσουν αυτή τη βραδιά, που όπως φαίνεται θα είναι «τσουχτερή».

Πηγή: skai.gr

