Star Wars-Ahsoka: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser και θα σας ενθουσιάσει - Η σειρά έρχεται το καλοκαίρι...

Φίλοι του Star Wars, ετοιμαστείτε για μια συναρπαστική νέα σειρά που έρχεται στο Disney+ αυτό το καλοκαίρι! Η πολυαναμενόμενη σειρά επιστημονικής φαντασίας, Ahsoka, διαδραματίζεται στο σύμπαν του Star Wars μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας και διαθέτει ένα all-star καστ, όπως η Rosario Dawson, η Natasha Liu Bordizzo και η Mary Elizabeth Winstead. Η υπηρεσία streaming κυκλοφόρησε ένα teaser trailer, δίνοντας στους θαυμαστές μια γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Στη σειρά, η Rosario Dawson υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ahsoka Tano, που ερευνά μια αναδυόμενη απειλή για έναν ευάλωτο γαλαξία. Το teaser trailer, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο STAR WARS Celebration στο Λονδίνο, υπόσχεται μια περιπέτεια γεμάτη δράση για τους θαυμαστές του franchise.

Αλλά η Ahsoka δεν είναι μόνη της στην αποστολή της. Μαζί της είναι η Sabine Wren, την οποία υποδύεται η Natasha Liu Bordizzo, και η Hera Syndulla, την οποία υποδύεται η Mary Elizabeth Winstead. Οι φίλοι της σειράς κινουμένων σχεδίων Star Wars Rebels θα αναγνωρίσουν αυτούς τους χαρακτήρες, οι οποίοι ήταν μέλη της Συμμαχίας των Επαναστατών. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεχιστούν οι ιστορίες τους σε αυτή τη νέα σειρά ζωντανής δράσης.

