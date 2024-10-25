Η Κατερίνα Στικούδη δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram, όπου μας δείχνει το «πριν» και το «μετά» της απώλειας των κιλών της, ενώ αποκάλυψε και πώς τα έχασε.

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε πώς ήταν το σώμα της όταν ξεκίνησε τη γυμναστική μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου της, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε τη σημερινή της «μεταμόρφωση».

«Έχασα 10 κιλά σε έναν μήνα! (θηλάζω αποκλειστικά ακόμη, όποτε δεν έκανα εξαντλητική δίαιτα, τρώω τα πάντα στη σωστή ποσότητα). Μετά τη δεύτερη γέννα μου ένιωθα ότι είχα κολλήσει. Ότι ενώ γυμναζόμουν καθημερινά, το σώμα μου δεν άλλαζε. Αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή στους αγώνες @ignite_games_gr και εντατικοποιήθηκαν οι προπονήσεις. Το αποτέλεσμα το βλέπετε… Αν θέλετε να δείτε πως θα τα πάμε μαζί με τον @raphaelpolichronis στους αγώνες, ελάτε αυτό το ΣΚ στο Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου», έγραψε η Κατερίνα Στικούδη στην ανάρτησή της.

Η Κατερίνα Στικούδη και ο σύζυγός της, Βαγγέλης Σερίφης, παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2018, μετά από 9 χρόνια σχέσης. Τον Οκτώβριο του 2021 ήρθε στον κόσμο ο πρώτος γιος του ζευγαριού, ο Βύρωνας, ενώ ο δεύτερος γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, με το νέο μέλος της οικογένειάς τους να βαφτίζεται στις αρχές του Σεπτέμβρη και να παίρνει το όνομα Νικόλαος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.