Σπύρος Χαριτάτος: Ξέσπασε στον αέρα για hate comment που δέχτηκε σήμερα στο facebook

Μια απρόσμενη αντίδραση είχε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Τώρα μαζί» ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Σπύρος Χαριτάτος. Ένα σχόλιο που δέχτηκε στα προσωπικά του Social media και μάλιστα δημόσια στον τοίχο του στο Facebook των έβγαλε εκτός εαυτού και αποφάσισε με το που το είδε να απαντήσει κι εκείνος δημόσια και live.

Το σχόλιο αφορούσε τη συνέντευξη που έκανε στον κ. Καπνισάκη λίγη ώρα νωρίτερα ως καλεσμένο στο πλατό και έγραφε:

«Είσαι με Καπνισάκη. Μια συνέντευξη με στημένες ερωτήσεις σου που εμπεριέχουν ταυτοχρόνως απαντήσεις. Τελικά είσαι μεγάλο καθίκι. Γίνατε κι οι δυο σας ρεζίλι. Έδειξες ότι κάνεις βρώμικη δουλειά.Μόνο και μόνο η μη ανταπόκριση του κόσμου είναι η απάντηση σε σένα και τη δειλή σου προπαγάνδα»

Ο Σπύρος Χαριτάτος αφού το διάβασε ολόκληρο στον τηλεοπτικό αέρα, ξέσπασε:

«Άκου Θοδωρή, θα σβήσω το σχόλιό σου γιατί δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και δεν είναι τα Social Media για να βγάζουμε την τοξικότητά μας. Για να σε προστατέψω Θοδωρή θα σβήσω το σχόλιό σου. Το αν δεν σ’ άρεσαν οι ερωτήσεις μου στον Καπνισάκη, γιατί βλέποντας κάποιος το προφίλ σου έχεις μίσος κατά του κ Στέφανου Κασσελάκη, δικαίωμά σου είναι αλλά εγώ το παιχνίδι της τοξικότητας θα το παίξω μέχρι ενός σημείου.

Πρόσεξε σε παρακαλώ που απευθύνεσαι και τι γράφεις. Εντάξει; Σβήνω το σχόλιο σου, την κάνω την κίνηση και το προσπερνώ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν παίζουμε όλοι την ίδια μπάλα. Αν δεν σ’ άρεσαν οι ερωτήσεις μου στον Καπνισάκη είναι δικό σου θέμα, ασκείς την κριτική φίλε, αλλά καθίκι, πουλημένε, προπαγάνδα και τα λοιπά, πρόσεχε τι γράφεις φίλε μου, όχι μόνο σε μένα καλέ μου φίλε τηλεθεατή και αλλού.

Γιατί δεν έχουν όλοι τη διάθεσή σου. Ούτε θα έρθει κανείς να σου πει έβρισες τον δημοσιογράφο, έχεις δικαίωμα στη δημόσια κριτική. Αντέχω την κριτική αλλά έχω κι εγώ αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Το σβήνω γιατί είμαι καλός άνθρωπος.

Από εκεί και πέρα αν κάνω κακές συνεντεύξεις, θεμιτή η δική σου κριτική, στη δίκαιη λογική μου θα την αποδεχτώ. Αλλά αυτοί οι χαρακτηρισμοί που είναι βαρύτατοι κι είναι στο προσωπικό μου προφίλ, δημόσια, μετά στον εισαγγελέα να ζητάτε συγγνώμες και σου μιλάω και με τη δικηγορική μου ιδιότητα, όχι τη δημοσιογραφική. Το σβήνω και το ξεχνώ… Ζητώ συγγνώμη αλλά…»

