Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν έχω αγαπήσει ακόμα τον εαυτό μου για να αγαπήσω άλλον»

Δεν έχει περάσει κι εύκολα ο Αναστάσιος Ράμμος τα τελευταία ειδικά χρόνια και πλέον δουλεύει πολύ με τον εαυτό του ξανανακαλύπτοντάς τον και προσπαθώντας να τον συγχωρέσει για τα λάθη του. Ένα, ένα και σιγά σιγά. Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή του Action 24 «Αστερόσκονη» χθες βράδυ αποκάλυψε πολλά ανάμεσά τους και για ποιάν έχει γράψει το πολύ γνωστό τραγούδι του «Αν με δεις να κλαίω».

«Όλα τα τραγούδια που έχω γράψει είναι γραμμένα για το τι είμαι εγώ, μέσα μου πώς νιώθω, τι θέλω να πω και τι θέλω να ακούσει ο κόσμος. Γιατί αυτό που φαίνεται δεν είναι πολλές φορές. Και μέσα από τα τραγούδια μου λέω αυτό που μου συμβαίνει.

Λέω ότι πονάω, λέω ότι είμαι στενοχωρημένος, μιλάω για τους δαίμονές μου, για την αγάπη και τον έρωτα και μιλάω και για την κοινωνία μερικές φορές. Το «Αν με δεις να κλαίω» ας πούμε το έχω γράψει για τη γιαγιά μου την Αγγελική» είπε αρχικά ο Αναστάσιος Ράμμος.

-Πρώτος μεγάλος έρωτας; Τη θυμάσαι;

«Παίζει ρόλο ο έρωτας, αλλά πρώτο μεγάλο έρωτα… να σου πω την αλήθεια δεν έχω αγαπήσει ακόμα τον εαυτό μου για να αγαπήσω άλλον. Πραγματικά. Δεν νομίζω ότι έχω αγαπήσει κάποιον με όλο μου το είναι γιατί ακόμα δεν έχω αγαπήσει τον εαυτό μου. Δεν μ’ έχω αγαπήσει. Τώρα ξεκινάω και αρχίζω να μαθαίνω το πώς πρέπει και τι πρέπει να κάνω και τι φταίει»

-Για να αγαπήσει κάποιος τον εαυτό του δεν πρέπει να τον ξέρει απόλυτα;

«Πρέπει να πέσεις στην κόλαση και να παραδεχτείς, να παραδεχτώ εγώ, για να μιλήσω για μένα, ποιος είμαι, τι έχω κάνει, ποιούς έχω πληγώσει, ποιους ακόμα έχω να πληγώσω, πόσο έχω πληγωθεί εγώ και να πω ότι είμαι ανίσχυρος πλέον»

-Τον εαυτό σου τον έχεις συγχωρέσει; Γιατί για να τον αγαπήσεις πρέπει να τον συγχωρέσεις

«Ναι τον έχω συγχωρέσει. Τον έχω συγχωρέσει σε αυτά που έχω μπορέσει να αντιμετωπίσω. Δεν έχω μπει ακόμα πιο βαθιά. Τώρα έρχονται. Δηλαδή έχω να αντιμετωπίσω πολλά ακόμα. Είναι κάποια τα οποία δεν τα έχω ανοίξει ακόμα»

