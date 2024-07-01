Η Alessandra Ambrosio ήταν από τα πολλά πασίγνωστα μοντέλα που κάθε καλοκαίρι επέλεγαν να κάνουν τις διακοπές τους σε καταπληκτικά μέρη ανά τον κόσμο με ήλιο και θάλασσα.

Τα περισσότερα μάλιστα καλοκαίρια έκανε κι ένα πέρασμα από τη δική μας Μύκονο τόσο όσο ήταν ακόμα ελεύθερη κι αναμφίβολα ωραία, όσο και μετά τον γάμο της και τη γέννηση των παιδιών της Anja και Noah. Πλέον βέβαια συνοδευόμενη από αυτά.

Τα παιδιά μεγάλωσαν, ο γάμος της ανήκει στο παρελθόν και πλέον φαίνεται πως το super model άλλαξε και γούστα ή τουλάχιστον φέτος επέλεξε έναν εναλλακτικό προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές.

Η Alessandra Ambrosio με φίλους και τον 11χρονο γιο της Noah – η 15χρονη κόρη μάλλον δε θέλησε να ακολουθήσει- βρίσκονται στην Ισλανδία κάνοντας roadtrip.

Η ίδια μοιράζεται σχεδόν καθημερινά μαγικές πλην όμως όχι καλοκαιρινές, εικόνες από τις ασυνήθιστες για την εποχή διακοπές τους με την ίδια, τον γιο της και την παρέας τους να απολαμβάνουν αξέχαστες στιγμές στους παγετώνες, τους εντυπωσιακούς καταρράκτες, κάνοντας ιππασία στη φύση, ξενάγηση σε τούνελ λάβας και μπάνιο σε θερμές πηγές.

Περί ορέξεως..

