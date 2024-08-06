Σοφία Βογιατζάκη: «Έχω πει για κάποιους, ποτέ ξανά δε θα συνεργαστώ μαζί τους»

Για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, τις δύσκολες συνεργασίες της και τις αποφάσεις που πήρε λόγω αυτών μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη σε συνέντευξη που έδωσε στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Είχες δύσκολες συνεργασίες;

«Φυσικά και είχα δύσκολες συνεργασίες. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που είπα «ποτέ ξανά δεν θα συνεργαστώ μαζί τους». Δεν αποχώρησα ποτέ από δουλειά όμως, γιατί είμαι επαγγελματίας. Περίμενα να τελειώσει η σεζόν. Απλώς αν μου γίνει κάποια πρόταση και μάθω ότι στο cast θα είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, απλά δεν θα είμαι εγώ».

-Αντιμέτωπη με κακοποιητικές συμπεριφορές ήρθες;

«Είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω. Αν έχω να πω καλό ή κακό, θα το πω μπροστά σε όλους με όποιο τίμημα. Προτιμώ να αναλάβω εγώ το τίμημα αυτού που λέω, παρά να το χρεωθεί η δουλειά. Οπότε όταν πάει να συμβεί κάτι που δεν μου αρέσει, το λέω. Έτσι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα»

-Τα όσα ακούστηκαν στο metoo για τον καλλιτεχνικό χώρο, έγιναν για καλό;

«Είναι μια μεγάλη κουβέντα! Σαφώς καλά έκαναν όλοι και βγήκαν και μίλησαν, αλλά αυτό που ακολούθησε και το πώς διαχειριστήκαμε όλο το υπόλοιπο, με βρίσκει αντίθετη. Δηλαδή, το να γίνουν ξαφνικά όλες οι εκπομπές, τα έντυπα και η τηλεόραση, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι και λαϊκό δικαστήριο, με βρίσκει αντίθετη. Έτσι, έχασε την ουσία του η αξία του να βγαίνεις και να μιλάς ανοιχτά. Έχασε την ιερότητά του. Επίσης χάσαμε και τον μπούσουλα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.