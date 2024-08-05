Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Αχώριστοι, από την Ίμπιζα στη Χίο

Έχουν να μαζέψουν πολλά μίλια με τις πτήσεις που κάνουν για να είναι μαζί η Αθηνά Οικονομάκου με τον Bruno Cerella. Πέρα από το Αθήνα-Μιλάνο που το έχουν κάνει Κολλιάτσου-Παγκράτι, λόγω και του καλοκαιριού πετάγονται σε διάφορα μέρη για διακοπές.

Η επιστροφή από την Ίμπιζα, όπου γιόρτασαν τα γενέθλιά του με σούπερ πάρτι και στενούς του φίλους, τους έφερε στην Ελλάδα και αυτή τη φορά σε προορισμό έκπληξη που κανόνισε η Αθηνά για τους δυο τους. Όπως είχε κανονίσει και την Τζια (μία του και μία της το πάνε). Πού πήγαν;

Στο Βόρειο Αιγαίο, στην πανέμορφη Χίο γνωρίζοντας αυτό το πανέμορφο νησί.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.