Ένα απρόοπτο είχε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο 44o River Party Reboot στο Νεστόριο της Καστοριάς, όπου τραγούδησε.

Όταν ο «αιώνιος έφηβος» πήγε να χορέψει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» κάνοντας την κλασική χορευτική φιγούρα, δεν υπολόγισε το σκαλί στη σκηνή και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο ίδιος το αντιμετώπισε με χιούμορ, σηκώθηκε από μόνος του και στη συνέχεια έπιασε το μικρόφωνο και είπε στο κοινό ότι «γλιστράει», με τον κόσμο να ξεσπάει σε γέλια.

Πολλοί κάτω από τη δημοσίευση στο TikTok σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι αναρτήθηκε το βίντεο, ενώ άλλοι έγραψαν πως αυτό μπορεί να συμβεί και, μάλιστα, επαίνεσαν τον καλλιτέχνη για το χιούμορ του.

