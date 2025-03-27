Καθηλωτικός Απρίλιος στη Nova: Το μεγάλο φινάλε «The Handmaid’s Tale 6», μεγάλες πρεμιέρες «Venom: The Last Dance» & «Daddio» και αφιέρωμα στον Fransis Ford Coppola!

Μεγάλες πρεμιέρες σειρών και ταινιών, μοναδικά αφιερώματα και ξεχωριστές ζώνες έρχονται τον Απρίλιο στα κανάλια Νovacinema & Novalifε!

Οι λάτρεις του «The Handmaid’s Tale» είναι έτοιμοι να απολαύσουν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema την 6η και τελευταία σεζόν της δυστοπικής σειράς με τα εκατομμύρια φαν ανά τον κόσμο. Από τις 9 Απριλίου στις 22:00 και 24 ώρες μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στις ΗΠΑ, οι συνδρομητές συντονίζονται στο Novacinema4 για να απολαύσουν τη σειρά. Η 6η και τελευταία σεζόν του The Handmaid’s Tale κάνει πρεμιέρα με 3 επεισόδια back-to-back 24 ώρες μετά την Αμερική! Παράλληλα, από την 1η Απριλίου όλα τα επεισόδια από τις 5 πρώτες σεζόν θα είναι διαθέσιμα στο EON Box Sets για ατέλειωτο binge-watching.

Ταυτόχρονα οι φαν των σειρών θα απολαύσουν στο Novacinema4 από τις 12/4 (22:00) τη σειρά «Long Bright River» με την Amanda Seyfried, καθώς και τη σειρά «Entilted» (από 7/4, 22:00), όπως και τη 3η σεζόν της σειράς «Alert: Missing Persons Unit» (από 17/4, 22:00).

Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «The Ιrrational season 2» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Doc» (κάθε Τετάρτη στις 21:00), «NCIS season 22» (κάθε Πέμπτη στις 21:00) & «Dope Girls» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 10/4), «St. Denis Medical» (κάθε Παρασκευή στις 22:00) και «The Cinderella Murder» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 5/4).

Τα κανάλια Novacinema, ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός προσφέρουν στους σινεφίλ κάθε Πέμπτη του Απριλίου στις 21:00 στο Novacinema2 ένα αφιέρωμα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς και καινοτόμους σκηνοθέτες όλων των εποχών, τον αξεπέραστο Francis Ford Coppola. Oι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Apocalypse Now», «Bram Stoker's Dracula», «One From the Heart», «Tucker: The Man and his Dream», «The Outsiders» και την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «Megalopolis» καθώς και το ντοκιμαντέρ «Hearts of Darkness».

Οι κυριακάτικες μεγάλες πρεμιέρες στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 (κάθε Κυριακή στις 22:00) έρχονται να καθηλώσουν. Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Daddio​» (6/4), «Miller's Girl​» (13/4), «Venom: The Last Dance» (Κυριακή του Πάσχα 20/4) και «Megalopolis​» (27/4).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες «Bagman» (4/4), «Deep Fear» (11/4) και «Late Night With the Devil» (25/4) να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2 με την ταινία «Jungle Bunch 2 να κάνει πρεμιέρα), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1 με την ταινία «Totem» (16/4) να κάνει πρεμιέρα), θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Ο Απρίλιος στη Nova όμως υπόσχεται και πασχαλινή διασκέδαση για τα παιδιά αλλά και όλη την οικογένεια. Από το Σάββατο 12 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου το Novacinema2 φιλοξενεί καθημερινά την πασχαλινή ζώνη και η όλη οικογένεια συντονίζεται στις οθόνες στις 20:15. Οι συνδρομητές θα απολαύσουν οικογενειακές και μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων και όλους τους αγαπημένους ήρωες καρτούν.

Ταυτόχρονα η EON, η κορυφαία πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που δημιουργήθηκε από τη United Cloud, το καινοτόμο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της United Group, δημιουργεί για την περίοδο του Πάσχα, την κατηγορία EON Easter Kids, προσφέροντας διασκέδαση, γέλιο και μάθηση — όλα σε ένα μέρος. Περισσότερες από 30 μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων & Σειρές Προσχολικής Ηλικίας, όπως η «Πέππα: Το Γουρουνάκι»: Η αγαπημένη βρετανική προσχολική σειρά κινουμένων σχεδίων των Astley Baker, «Cocomelon»: Μάθετε γράμματα, αριθμούς, ήχους ζώων και πολλά άλλα με όλη την οικογένεια! Ακόμη η νέα σειρά για παιδιά προσχολικής ηλικίας «Moominvalley» υποψήφια για Emmy, βασισμένη στις αγαπημένες ιστορίες των Moomin της Tove Jansson.

Στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας κάνουν πρεμιέρα οι σειρές «Bones of Crows» (8/4) και «The Son of a Crinch season 3» (23/4) ενώ συνεχίζει το μοναδικό του show ο Jimmy Fallon κάθε βράδυ μετά την ταινία των 21:00.

Η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάθε Τρίτη στις 21:00 παρουσιάζει γυναίκες που πρωταγωνιστούν σε κάθε φάσμα της ζωής. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα ντοκιμαντέρ «Nicole Kidman, Eyes Wide Open» (1/4), «Greta Gerwing, Itinerary of a Rising Star​» (8/4), «Catherine Deneuve» (15/4), ​«Bonjour Tristesse: Sagan by Sagan​» (22/4) και «Versace: Pain & Glory» (29/4).

Στα EON Box Sets εκτός από τα 56 επεισόδια των σεζόν 1-5 της σειράς «The Handmaid’s Tale» οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις σειρές «The Tourist», «Conversation with Friends» και «Chapelwaite». Παράλληλα στην πλατφόρμα ΕΟΝ θα είναι διαθέσιμα μίνι-ντοκιμαντέρ για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, όπως «Enemy Alien​», «Reem Al Shammary – The Bedouin Boxeur​», «Monument​», «The Board», «El Kala​», «Glimmer​», «Geamăna​», «Bitter September​», «The Roundabout​», «Vidisova».​

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Απριλίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.



