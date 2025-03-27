Νατάσα Θεοδωρίδου: Έτσι... ταχτάριζε την κόρη της όταν ήταν μικρή

Η Νατάσα Θεοδωρίδου εμφανίζεται πολύ συχνά στα βίντεο της μεγάλης της κόρης, Χριστιάνας και μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για μητέρα και κόρη όπως έκανε και αυτή τη φορά.

Ακολουθώντας το beauty challenge που έβαλε η Χριστιάνα με τα προϊόντα που λανσάρει, η τραγουδίστρια ξεκίνησε να τη βάφει και στην πορεία η μαμά Νατάσα αποφάσισε να δείξει πώς την ταχτάριζε μικρή με το παιδί και το... ραδίκι!

Μητέρα και κόρη περνούν την καλύτερή τους φάση τώρα που η Χριστιάνα είναι πλέον κοντά της μετά τις σπουδές της και η μαμά Νατάσα τη στηρίζει με κάθε τρόπο στα επαγγελματικά της βήματα.

«Για εμένα, η μαμά μου έχει κάνει μια καριέρα, είναι η καλύτερη για μένα, σε αυτό που κάνει κι είμαι περήφανη. Γιατί να με βαραίνει; Με χαροποιεί. Με τη μαμά Νατάσα δεν υπάρχει καμία σύγκριση αρχικά, δεν τραγουδώ. Γενικότερα, δεν τραγουδάω, αλλά η μουσική μου αρέσει πολύ» είχε πει σε παλιότερες δηλώσεις της η Χριστιάνα. Η τραγουδίστρια έχει ακόμη μία κόρη, την Ανδριάνα, που απέκτησε από τον γάμο της με τον Ανδρέα Φουστάνο.

