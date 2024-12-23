Μία σειρά από ξεχωριστές εκπομπές με ιδιαίτερο περιεχόμενο έχει ετοιμάσει ο ΣΚΑΪ 100.3 για την περίοδο των εορτών, με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα με φουλ εορταστική διάθεση. Η επικαιρότητα έχει τον πρώτο λόγο και αυτή την περίοδο, αλλά στη σκαλέτα των εκπομπών περιλαμβάνεται πολλή μουσική, πιο χαλαρές συζητήσεις με σπουδαίους καλεσμένους, απρόσμενες και διαφορετικές συνεντεύξεις με πολιτικά πρόσωπα, η ανασκόπηση της χρονιάς που τελειώνει, ο καζαμίας της χρονιάς που έρχεται αλλά και προβλέψεις για τα ζώδια, μέχρι και… δώρα! Από την Παραμονή Χριστουγέννων έως και τα Φώτα, συντονιζόμαστε στον ΣΚΑΪ 100.3 για «ραδιοφωνικές» εορταστικές μέρες.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ / ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Μια του Νότη, δυο του Χιώτη»

Παραμονή Χριστουγέννων στις 13.00

Β. ΧΙΩΤΗΣ-Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ-Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης μιλά για τα αγαπημένα του βιβλία και την αγάπη του για τη λογοτεχνία. Για τους Έλληνες συγγραφείς που θα γίνουν μάθημα στα σχολεία, αλλά και για την εκπαίδευση των μαθητών στα επόμενα χρόνια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ - «Ζούμε αληθινά …και την Παραμονή των Χριστουγέννων»

Παραμονή των Χριστουγέννων στις 21.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ

Επιστρέφοντας στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ρεβεγιόν, το ραδιόφωνο μένει κολλημένο στον ΣΚΑΪ 100.3, που βάζει τη διάθεση, την επικοινωνία και τη μουσική. Ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου, παραμονή Χριστουγέννων από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, μας καλεί στο καλύτερο ρεβεγιόν. Και περιμένει μόνο τις ευχές μας.

ΆΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ – «Χριστούγεννα με τη Ρέα Βιτάλη»

Ανήμερα Χριστουγέννων στις 8 το πρωί

ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ

Ανήμερα Χριστουγέννων, ο Άρης Πορτοσάλτε φιλοξενεί τη Ρέα Βιτάλη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, σε μια συνάντηση γεμάτη νοήματα και αλήθειες. Συζητούν για τις ιστορίες που συνοδεύουν τις γιορτές, για την αξία της ανθρώπινης επαφής και για όλα όσα μας συνδέουν. Με αφετηρία την απλότητα της καθημερινότητας και τη δύναμη της αφήγησης, ξεδιπλώνονται οι σκέψεις για τη βαθύτερη ουσία των Χριστουγέννων. «Ας δώσουμε χώρο στις μικρές, προσωπικές ιστορίες – εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.»

ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ – «… με την Σώτη Τριανταφύλλου»

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου στις 8 το πρωί

Η Σώτη Τριανταφύλλου με τη διεισδυτική παρατηρητικότητα και τα αιχμηρά της σχόλια διατυπωμένα με τη γλυκύτητα των Χριστουγέννων έρχεται στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου για μία κουβέντα εφ’ όλης της ύλης με τον Άρη Πορτοσάλτε.

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΜΑΣ – «Η ανασκόπηση του 2024»

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στις 10.00

Π. ΤΣΙΜΑΣ

Λίγο πριν από την αλλαγή της χρονιάς στις 31 Δεκεμβρίου, ο ΣΚΑΪ 100.3 θυμάται τα βασικότερα γεγονότα του 2024. Ο Παύλος Τσίμας ανατρέχει στα ορόσημα από την Ελλάδα και τον κόσμο, έχοντας δίπλα του τους δημοσιογράφους του σταθμού που κάλυψαν τα γεγονότα από την πρώτη γραμμή. Οι έντονες πολιτικές αναταράξεις που προκάλεσαν οι Ευρωεκλογές στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, στην Κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πτώση των κυβερνήσεων σε Γαλλία και Γερμανία. Τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Οι εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και οι λαμπρές στιγμές που ζήσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, μέσα από τα μάτια των δημοσιογράφων του έζησαν τις εξελίξεις στο πεδίο.

ΜΑΝΟΣ ΒΟΥΛΑΡΙΝΟΣ – «Best of… ό,τι να ‘ναι»

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στις 12.00

Μ. ΒΟΥΛΑΡΙΝΟΣ

Αν δεν έχετε καταλάβει ή έχετε ξεχάσει πόσο ό,τι να ‘ναι ήταν και το 2024, στις 31 Δεκεμβρίου στις 12.00, ο Μάνος Βουλαρίνος συγκεντρώνει σε δυο ώρες τα πιο «ό,τι να ‘ναι» αποσπάσματα από τη χρονιά που τελειώνει. Διάσημοι, μισοδιάσημοι και εντελώς άσημοι που πασχίζουν να γίνουν διάσημοι σε μια παρέλαση προς τιμήν του πιο σοφού, εργατικού, αδικημένου και βασανισμένου λαού του κόσμου.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

«Τα παιδιά της αλλαγής …αλλάζουν και τον χρόνο»

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 23.00

Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-Γ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

Το 2024 φεύγει, το 2025 έρχεται! Παραμονή Πρωτοχρονιάς συντονιζόμαστε στον ΣΚΑΪ 100,3 για να αλλάξουμε χρονιά μαζί με τα Παιδιά της Αλλαγής! Παραδοσιακά μαζί τους στην επετειακή εκπομπή, ο δημοσιογράφος Παύλος Σταματόπουλος. Πολλά τραγούδια, συνδέσεις με την Ελλάδα και όλο τον κόσμο αλλά και η σωστή αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της χρονιάς! Για να αποχαιρετίσουμε το 2024 όπως πρέπει και να υποδεχτούμε το 2025 με κέφι και αισιοδοξία!..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ - «Είναι αλήθεια! 2025»

Πρωτοχρονιά 06.00-10.00 ζωντανά

Επιστρέφουμε από το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, έχουμε χάσει στα χαρτιά κι έχουμε νεύρα. Ή έχουμε μόλις ξυπνήσει και μαγειρεύουμε γιατί περιμένουμε κόσμο. Ο ΣΚΑΪ 100.3 μας καλεί στο πιο γουρλίδικο ποδαρικό. Ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου από τις 06.00 έως τις 10.00 το πρωί, επικοινωνεί μαζί μας, μοιράζεται μαζί μας όνειρα και προσδοκίες περιμένει τις ευχές μας και στους τυχερούς μοιράζει χαμόγελο! Τα δώρα θα είναι πολλά και πλούσια! Καλή μας χρονιά!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ / ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο καζαμίας του ΣΚΑΪ 100.3»

Πρωτοχρονιά στις 12.00

Ποιον θα προτείνει ο πρωθυπουργός για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Πότε θα κάνει ανασχηματισμό και ποια πρόσωπα - έκπληξη θα επιλέξει; Τι θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο; Όλες οι απαντήσεις, στον Καζαμία του ΣΚΑΪ 100.3 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότη Παπαδόπουλο.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

«Τα παιδιά της αλλαγής… και τα 12 ζώδια»

Πρωτοχρονιά στις 15.00

2024 ήταν και πέρασε…. Τι θα γίνει το 2025; Θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τι μας επιφυλάσσει το νέο έτος; Τότε, την Πρωτοχρονιά πρέπει να συντονιστούμε στα «Παιδιά της Αλλαγής». Ο αστρολόγος Κώστας Λεφάκης κάνει ποδαρικό με τις προβλέψεις του για το 2025. Όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για τα ζώδια μας, για τις ημερομηνίες - σταθμούς της νέας χρονιάς, την πορεία της οικονομίας αλλά και για το ποια πρόσωπα θα ξεχωρίσουν το 2025.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ / ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Μια του Νότη, δυο του Χιώτη»

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου στις 13.00

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε μια διαφορετική συνέντευξη με απρόσμενους διαλόγους. Η σχέση του με την Κάρμεν της Μαρίας Κάλλας, τους Doors και… τον Πάνο Γαβαλά!

ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - «Θεοφάνεια με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο»

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου στις 08.00

Ανήμερα Θεοφανείων, στις 8 το πρωί, ο Άρης Πορτοσάλτε υποδέχεται στο μικρόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα και δημοσιογράφο, για μια ξεχωριστή συζήτηση. «Η διαχείριση της ελευθερίας είναι δύσκολο πράγμα, διότι προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης», σημειώνει ο καλεσμένος, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αξίες και την αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο. Οι δυο τους εξετάζουν την έννοια της πίστης στον σύγχρονο κόσμο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δυτικός πολιτισμός και τη σημασία της παράδοσης σε μια εποχή συνεχών αλλαγών. Με σημείο εκκίνησης τη θεολογία, τη φιλοσοφία και την ιστορία, οι συνομιλητές εστιάζουν στη σημασία του ορίου, της πνευματικής αναζήτησης και της ισορροπίας ανάμεσα στο παλιό και το νέο.





Πηγή: skai.gr

