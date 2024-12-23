Αδημοσίευτη φωτογραφία: Η 36χρονη Ρένα Βλαχοπούλου εντυπωσιάζει

Μια υπέροχη αδημοσίευτη φωτογραφία ανήρτησε τη Δευτέρα το studio kleisthenis στον λογαριασμό του στο Instagram. Παρότι αμακιγιάριστη και χωρίς κάποια από τις περίτεχνες τουαλέτες της στη φωτογραφία του 1959 η 36χρονη Ρένα Βλαχοπούλου εντυπωσιάζει συζητώντας μαζί με τον Βασίλη Αυλωνίτη σε ένα ενσταντανέ από τα παρασκήνια του θεάτρου.

Ο ονομαστός φωτογράφος ήταν ο αγαπημένος των ηθοποιών για πολλές δεκαετίες.

