Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αδημοσίευτη φωτογραφία: Η εντυπωσιακή 36χρονη Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με τον Βασίλη Αυλωνίτη

Την έγχρωμη φωτογραφία παρουσιάζει το studio kleisthenis, καθώς ο ονομαστός φωτογράφος ήταν ο αγαπημένος των ηθοποιών 

Αδημοσίευτη φωτογραφία: Η 36χρονη Ρένα Βλαχοπούλου εντυπωσιάζει

Μια υπέροχη αδημοσίευτη φωτογραφία ανήρτησε τη Δευτέρα το studio kleisthenis στον λογαριασμό του στο Instagram. Παρότι αμακιγιάριστη και χωρίς κάποια από τις περίτεχνες τουαλέτες της στη φωτογραφία του 1959 η 36χρονη Ρένα Βλαχοπούλου εντυπωσιάζει συζητώντας μαζί με τον Βασίλη Αυλωνίτη σε ένα ενσταντανέ από τα παρασκήνια του θεάτρου. 

Ο ονομαστός φωτογράφος ήταν ο αγαπημένος των ηθοποιών για πολλές δεκαετίες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark