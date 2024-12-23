My Style Rocks: Κόκκινο, πράσινο και άσπρο σε ένα σύνολο

Με μία ενδιαφέρουσα χρωματική πρόκληση ξεκινάει η εβδομάδα στο My Style Rocks. Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να συνδυάσουν, στα outfit που θα παρουσιάσουν, τρία χρώματα που πρωταγωνιστούν τις ημέρες των Χριστουγέννων· το κόκκινο, το πράσινο και το άσπρο.

Στα παρασκήνια, η Μαρία με την Κατερίνα Πεφτίτση ανοίγουν συζήτηση για τα στιλιστικά ρίσκα. Η πρώτη είναι αποφασισμένη να ρισκάρει για μία ακόμα φορά γιατί πιστεύει πως όταν τολμάς στο My Style Rocks ή ανταμείβεσαι βαθμολογικά ή τουλάχιστον είσαι ΟΚ με τον εαυτό σου. Η Κατερίνα, από την άλλη πλευρά, πιστεύει πως δεν της έχουν «βγει» οι πειραματισμοί και θέλει να κινηθεί σε πιο… safe μονοπάτια.

Μετά από αρκετές εβδομάδες συνύπαρξης οι περισσότερες διαγωνιζόμενες έχουν αναπτύξει μεταξύ τους φιλικούς δεσμούς και τους είναι εύκολο να συγκινηθούν με μία εμφάνιση ή με ένα σχόλιο. Αυτό συμβαίνει σήμερα με την Έλλη και την Κατερίνα.

Η Άννα έχει επιλέξει ένα πολύ όμορφο φόρεμα, έχει καταφέρει όμως να κάνει το ανάλογο styling;

Η Βανέσσα τολμά για πρώτη φορά να ράψει ένα φόρεμα για τη δοκιμασία του My Style Rocks. Ωστόσο, το αποτέλεσμα παραπέμπει αρκετά σε ιταλική σημαία!

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

