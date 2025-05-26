Λογαριασμός
Σιμώνη Χριστοδούλου: Για μπάνιο στην Αγία Νάπα με την κοιλίτσα να φαίνεται πια

Στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της φάνηκε για τα καλά η κοιλίτσα της  

WomenOnly

Γύρω στα τέλη του καλοκαιριού περιμένουν να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου και ακόμα δεν θέλησαν να μάθουν το φύλο του μωρού ππου περιμένουν.

Αν και έχουν ξεκινήσει να φτιάζνουν το παιδικό δωμάτιο στο σπίτι τους, επιλέγουν ουδέτερα χρώματα και έχουν στο σπίτι τους έναν φάκελο με το φύλο που μάλλον να αποκαλύψουν κάνοντας ένα gender reveal κάποια στιγμή εντός των επόμενων μηνών. Το ζευγάρι που επέστρεψε στην Κύπρο από τις Κάννες όπου βρέθηκε καλεσμένο σε εμπορική εκδήλωση, πλέον θα μείνει εντός έδρας.

Womenonly

Η προχωρημένη εγκυμοσύνη της Σιμώνης δεν επιτρέπει από εδώ και πέρα εύκολα αεροπορικά ταξίδια. Αλλά ποιός νοιάζεται. Στην Κύπρο έχουν ήδη καλοκαίρι και οι δυο ερωτευμένοι μέλλοντες γονείς βρέθηκαν στην Αγία Νάπα για να απολαύσουν την παραλία και τη θάλασσα. Με την κούκλα μέλλουσα μαμά, να λάμπει μέσα στο off white μπικίνι της με την κοιλίτσα της να φαίνεται πια ολοκάθαρα. Ευτυχία.

