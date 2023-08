Shakira: Θα τιμηθεί με το βραβείο «Video Vanguard» - Είναι πρωτοπόρος για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο Ψυχαγωγία 10:14, 30.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με το MTV η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στο διάσημο Prudential Center, του Νιου Τζέρσεϊ και θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 150 χώρες