Σεούλ: Μοβ «ντύθηκε» το κέντρο για τους θαυμαστές των BTS

Τα καταστήματα και τα εστιατόρια στο κέντρο της Σεούλ διακοσμήθηκαν με μoβ χρώμα, καθώς οι επιχειρήσεις αγκάλιασαν με ενθουσιασμό το συμβολικό χρώμα του συγκροτήματος της K-pop, BTS, ενόψει της πολυαναμενόμενης επιστροφής του στη σκηνή το Σαββατοκύριακο.

Το επταμελές συγκρότημα πρόκειται να εμφανιστεί στην πλατεία Gwanghwamun το Σάββατο για να γιορτάσει την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους, «Arirang», και έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες σε όλα τα επίπεδα - από την περιφερειακή κυβέρνηση μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού - για να διασφαλιστεί μια ασφαλής και ευχάριστη εκδήλωση.

Περίπου 260.000 θαυμαστές και επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο αναμένεται να κατέβουν στους δρόμους από την πλατεία μέχρι την Πύλη Sungnye για να παρακολουθήσουν την επιστροφή μιας από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας της K-pop.

Έξω από ένα εστιατόριο με ωμό ψάρι που βρίσκεται δυτικά της πλατείας, ένα μικρό βάζο με μoβ λουλούδια στόλιζε την είσοδο, ενώ οι υπάλληλοι ενός κοντινού καφέ φορούσαν κορδέλες στα πέντε βασικά χρώματα της κορεατικής παράδοσης για να καλωσορίσουν τους ξένους επισκέπτες με αυθεντικό τρόπο.

«Όταν η κίνηση στα καταστήματα ήταν μειωμένη λόγω της πανδημίας, με καθησύχαζαν τα τραγούδια των BTS, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που θα εμφανιστούν εδώ κοντά» δήλωσε ο Kim Seong-dae, ιδιοκτήτης του εστιατορίου με ψάρι. «Θέλω να το θεωρώ σαν ένα Φεστιβάλ και να καλωσορίσω τους καλεσμένους ARMY (θαυμαστές των BTS= με μoβ μπαλόνια και χαρτοπετσέτες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη βάση των θαυμαστών του συγκροτήματος.

Πινακίδες διαφημίζουν γεύματα BTS, όπως «BTS meal sets» και «ARMY meal sets», ενώ ένα εστιατόριο που πουλά κρύα noodles έκανε προσφορά για 1.000 δωρεάν μπολ την ημέρα της συναυλίας.

Τα καταστήματα ψιλικών γέμισαν με μπουκάλια νερού, θερμαντικά χεριών και power banks για να προετοιμαστούν για το πλήθος και νέα είδη φάνηκαν να απευθύνονται στους πιο ένθερμους θαυμαστές - κούκλες κάθε μέλους των BTS.

«Τα κεντρικά μας γραφεία βοήθησαν πολύ, οπότε μπόρεσα να παραγγείλω πολύ περισσότερα είδη που αρέσουν στους ξένους», είπε ένας ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, με το επώνυμο Park. «Δεν πουλούσαμε προηγουμένως κούκλες BTS».

O αριθμός των εισερχόμενων επισκεπτών είναι πιθανό να φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι θαυμαστές απ΄όλο τον κόσμο φθάσουν στη Νότια Κορέα για τη συναυλία.

Στην πλατεία Γκουανγκουαμούν, έναν χώρο που χρησιμοποιείται συχνότερα για διαμαρτυρίες και δημόσιες συγκεντρώσεις έως και 260.000 άτομα αναμένεται να συγκεντρωθούν για την πρώτη πλήρη επανένωση της του γκρουπ από τότε που όλα τα μέλη ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Η συναυλία συμπίπτει με την κυκλοφορία του "ARIRANG", του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ των BTS ως συγκροτήματος μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια και την πρώτη σημαντική εμφάνισή τους μαζί. Για τους θαυμαστές και τους παρατηρητές της μουσικής βιομηχανίας, η συναυλία στην πλατεία Gwanghwamun αντιπροσωπεύει μια κομβική στιγμή στην πορεία των BTS, καθώς και μια δοκιμασία όσον αφορά τη δύναμη προσέλκυσης θαυμαστών απ' όλο τον κόσμο του συγκροτήματος.

Πηγή: skai.gr

