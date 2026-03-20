iHeartRadio Music Awards 2026: Πρωταγωνιστές η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τζον Μέλενκαμπ

Η απονομή των μουσικών Βραβείων iHeartRadio 2026 αναμένεται να είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Η iHeartMedia επιβεβαίωσε ότι η Taylor Swift, η οποία έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση θα δώσει το παρών στην τελετή. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το δίκτυο FOX.

Το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς θα είναι ο 74χρονος θρύλος της ροκ, John Mellencamp, ο οποίος θα τιμηθεί με το Icon Award και θα ανέβει στη σκηνή για μια μοναδική εμφάνιση. Παράλληλα, η Miley Cyrus θα παραλάβει το Innovator Award, ενώ ο Alex Warren θα τιμηθεί με το Βραβείο Breakthrough Artist of the Year.

Η Kehlani προστίθεται σε ένα ήδη δυναμικό lineup που περιλαμβάνει τους Lainey Wilson, Warren και RAYE. Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της βραδιάς θα είναι η συνύπαρξη για πρώτη φορά στη σκηνή των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue. Επιπλέον, η διοργάνωση αποκάλυψε ότι θα υπάρχουν ειδικές εμφανίσεις από τους Alysa Liu, NE-YO, Nicole Scherzinger, Nikki Glaser, Sombr και Weezer.

Οικοδεσπότης των βραβείων θα είναι ο Ludacris, ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του παρουσιαστή μετά το 2024. Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ δεν θα περιοριστεί στην παρουσίαση και το τραγούδι, καθώς θα τιμηθεί και με το Landmark Award. «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω για να γιορτάσω και να εμφανιστώ δίπλα σε μερικούς από τους κορυφαίους της μουσικής βιομηχανίας», δήλωσε ο ίδιος, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις.

Τα 13α ετήσια Βραβεία iHeartRadio τιμούν τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που κυριάρχησαν στους σταθμούς και την εφαρμογή της iHeartMedia καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Σύμφωνα με το People, μετά την Taylor Swift με 9 υποψηφιότητες ακολουθούν οι Alex Warren, Sabrina Carpenter και Bad Bunny, με οκτώ.

Πηγή: skai.gr

