Βασιλιάς Ληρ, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας

Το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια στις συνεργασίες του με τον Στάθη Λιβαθινό, παρουσιάζοντας το κορυφαίο έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, «Βασιλιάς Ληρ». Συγκεκριμένα, μια πρωτότυπη διασκευή που πυκνώνει το έργο και συναιρεί πρόσωπα και καταστάσεις σ’ ένα παράδοξο δρώμενο, όπου η σύγχρονη θεατρική γλώσσα συναντά τους πηγαίους σαιξπηρικούς συνειρμούς, χωρίς να προδίδεται το πνεύμα αλλά ούτε και το γράμμα, στα βασικά σημεία, αυτού του περίφημου κλασικού έργου.

Τετάρτη και Κυριακή στις 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Από 13€

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη

«Τους προβολείς στήσε»: Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Θωμαΐδης και η Ρένια Λουιζίδου συναντιούνται απόψε στη σκηνή του Μεγάρου, για μια βραδιά αφιερωμένη στις μουσικές και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου για το θέατρο.

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 20:00

Από 15€

Aίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας & Πέτρου Κόκκαλη 1, Αθήνα

Homage to Miles: Ο Πέτρος Κλαμπάνης στο Half Note Jazz Club

Ο μπασίστας Πέτρος Κλαμπάνης μαζί με το ελληνικό μουσικό group που σχημάτισε για να τιμήσει το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη Miles Davis, έρχεται στο Half Note Jazz Club. Στη μοναδική αυτή αποψινή βραδιά θα παρουσιαστεί μουσική από διάφορες περιόδους της δημιουργίας του μεγάλου τρομπετίστα και με τρόπο που φέρει την υπογραφή του Πέτρου Κλαμπάνη. Στο σχήμα συμμετέχουν ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ο Δημήτρης Τσάκας, ο Δήμος Δημητριάδης, ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 21:30

15-20€

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Αθήνα

