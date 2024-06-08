Λογαριασμός
Σήμερα στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Οι Πανθέοι: Οι τύψεις οδηγούν τη Λιάνα σε μία κίνηση απελπισίας - Δείτε απόσπασμα

Η κατάσταση στο μέτωπο γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη και οι ήρωες καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Αποκαλύψεις από το παρελθόν, αναπάντεχες συναντήσεις και ενοχές ωθούν τους Πανθέους σε κινήσεις απελπισίας στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας ζητά από τη Χρυσοστόμη να τον φέρει σε επαφή με την Καλή κι εκείνη δέχεται απρόθυμα. Μετά το χαμό των δύο στρατιωτών του, ο Κίτσος συντετριμμένος, αδυνατεί να δεχτεί τα εύσημα των ανωτέρων του για την επιτυχία της αποστολής του. Ο Στάθης παρακαλεί τη Ματούλα να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στη σχέση τους αλλά εκείνη αρνείται να καταστρέψει το γάμο του.

Η Μάρμω φτάνει στα Γιάννενα με τη Λένα και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες του νοσοκομείου. Ο Βαλλίδης συστήνει στον Στάθη έναν απρόσμενο σύμμαχο στο σχέδιό τους να καταστρέψουν τον Φάνη.

Το πένθος της Λιάνας για τον Ηλία την οδηγεί σε μια κίνηση απελπισίας ενώ ο Θωμάς καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση για τη ζωή του Στέφανου. Και καθώς η κατάσταση στο μέτωπο γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, ο Κίτσος θα βρεθεί μπροστά σε μια αναπάντεχη έκπληξη την ίδια στιγμή που ο Ανδρέας, στην Αθήνα, έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμα αποκάλυψη για το παρελθόν των Πανθέων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Οι Πανθέοι ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
