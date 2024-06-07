Happy Traveller στον Λίβανο: Δείτε το επεισόδιο στον Σκάι

Λίβανος: μία χώρα στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, εκπληκτική κουζίνα και εντυπωσιακά φυσικά και ιστορικά αξιοθέατα.

Είναι η χώρα Νο 99 στη λίστα του Happy Traveller στον Σκάι και το Σάββατο 8 Ιουνίου, ο Ευτύχης ξεκινά την εξερεύνησή της.

Στο πρώτο μέρος, περιηγείται στην πρωτεύουσα, τη Βηρυτό. Βλέπει όλα τα σημαντικά αξιοθέατα, μαθαίνει την πλούσια ιστορία της χώρας, δοκιμάζει την τοπική κουζίνα και απολαμβάνει τον ήλιο να χάνεται στη Μεσόγειο στους διάσημους βράχους των περιστεριών.

Στη συνέχεια, πηγαίνει στην αρχαία Σιδώνα, όπου βλέπει το εντυπωσιακό οχυρό πάνω στη θάλασσα και στην Τύρο για να δει τα ερείπια της αρχαίας πόλης, που αποτελούσε σημαντικό λιμάνι και μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Φοινίκης.

Το ταξίδι στην ξεχωριστή αυτή χώρα θα συνεχιστεί και στα επόμενα επεισόδια.

