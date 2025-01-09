Όλα τα λεφτά στον Ρίκο! Νέο σόου του μαύρου γάτου του ΣΚΑΪ που εντυπωσιάστηκε από τις εφημερίδες!

Νέο ρεσιτάλ έδωσε on camera ο διάσημος πλέον Ρίκο, ο μαύρος γάτος του ΣΚΑΪ. Το πανέμορφο αδέσποτο αιλουροειδές που έχει υιοθετήσει ουσιαστικά το κανάλι του Φαλήρου έχει ιδιαίτερη προτίμηση στις πρωινές εκπομπές του και αδυναμία του είναι να εισβάλει στα φωτεινά πλατό και να τρομάζει τον Άκη Παυλόπουλο που τώρα συνηθίζει την παρουσία του!

Ο ανεπανάληπτος Ρίκο αυτή τη φορά προχώρησε ακόμα παραπέρα. Δεν έμεινε μόνο στο να κάνει βόλτες ανενόχλητος μέσα στο πλατό της Πρώτης εικόνας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, αυτή τη φορά σκαρφάλωσε πάνω στο σκηνικό, στον πάγκο του πάνελ και αποφάσισε να κάνει χαρές στον Δημήτρη Οικονόμου που διάβαζε τις πρωινές εφημερίδες και ετοιμαζόταν να βγει στην εκπομπή του, Σήμερα.

Η κάμερα όπως ήταν φυσικό εστίασε στον Ρίκο που είχε ξαπλώσει κανονικά στο γραφείο. Όταν ο δημοσιογράφος του άνοιξε την εφημερίδα, ο νεαρός γάτος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα... νέα χαζεύοντας αρκετή ώρα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.

Βέβαια όπως γνωρίζει κάθε γατόφιλος, το χαρτί είναι το αγαπημένο παιχνίδι κάθε γάτας και σύντομα ο Ρίκο δήλωσε με το πόδι του πια εφημερίδα πρέπει να παραμείνει στη θέση της και ποια όχι!

Απολαύστε τον!

