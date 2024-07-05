Η Sabrina Carpenter, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια με τα δύο πιο πετυχημένα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, έσπασε το ρεκόρ των Beatles στα βρετανικά charts, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Η σταρ από την Πενσυλβάνια, έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέχει τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη θέση στο single chart της Βρετανίας για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το BBC.

Το Please Please Please παρέμεινε στην πρώτη θέση στο chart αυτής της εβδομάδας, ενώ το προηγούμενο single της Espresso κράτησε τη δεύτερη θέση.

Οι Beatles είχαν πετύχει το ίδιο κατόρθωμα τη δεκαετία του 1960. Πιο πρόσφατα, ο Justin Bieber κατέλαβε για τέσσερις εβδομάδες τις δύο πρώτες θέσεις το 2015, ενώ ο Ed Sheeran παρέμεινε στην κορυφή των chart για πέντε εβδομάδες σε δύο περιπτώσεις το 2017.

Παρά το γεγονός ότι ήταν στη δεύτερη θέση, το Espresso κατέγραψε στην πραγματικότητα ελαφρώς περισσότερες ακροάσεις (7,1 εκ.) την τελευταία εβδομάδα από ό,τι το Please Please Please (7 εκ.).

Και τα δύο τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο άλμπουμ της Carpenter με τίτλο Short 'n Sweet, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

Οι μόνες άλλες γυναίκες καλλιτέχνιδες που κατείχαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση των charts ταυτόχρονα είναι η Madonna (το 1985) και η Ariana Grande (2019). Αλλά η Carpenter είναι η πρώτη που το κάνει για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

Το βίντεο για το Please Please Please, με πρωταγωνιστή το αγόρι της Carpenter, τον ηθοποιό Barry Keoghan, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 44 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ το Espresso έχει σχεδόν διπλάσιες προβολές από αυτές.

