Σάλος έχει γίνει από χθες για τον πασίγνωστο τραγουδιστή που, όπως έχει γίνει γνωστό, η κινητή και ακίνητη περιουσία του δεσμεύτηκε από την εφορία, καθώς ερευνάται για φοροδιαφυγή 1,5 εκατ. ευρώ.

Σήμερα όλες οι εκπομπές της τηλεόρασης ασχολήθηκαν, φυσικά, με το θέμα αυτό. Ο Γιώργος Λιάγκας μάλιστα ξεκίνησε με αυτό το θέμα και δεν μάσησε τα λόγια του, παρά το γεγονός ότι είναι φίλοι: «Το πρώτο θέμα της μέρας αφορά έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή φίλο μου. Δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του στην τηλεόραση. Βέβαια, είναι αστείο όλο αυτό που γίνεται, να μην μπορεί να το πει η τηλεόραση και να το βλέπετε στα social όπου γίνεται ο δημόσιος λιθοβολισμός».

