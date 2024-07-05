Φαίη Σκορδά: Οι ευχές της στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρτζυ Λαζάρου και η δέσμευση

Τις δικές της ευχές αλλά και μια προσωπική δέσμευση έδωσε σήμερα η Φαίη Σκορδά στο «Fay’s Time» προς τους συνεργάτες της Λάμπρο Κωνσταντάρα και Μάρτζυ Λαζάρου που από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου κάθε μεσημέρι στις 14:50 θα παρουσιάζουν την νέα καλοκαιρινή εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Summer’s Cool» μαζί με την Μαριάντα Πιερίδη, τον Ισίδωρο Φίκαρη και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

«Είδα το τρέιλερ για την καλοκαιρινή εκπομπή και κάποιοι άνθρωποι πολύ σημαντικοί αυτής της εκπομπής θα συνεχίσουν να είναι μαζί σας και να σας κάνουν παρέα όλο το καλοκαίρι. Με την εκπομπή Summer’s Cool η οποία ξεκινάει πότε;» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Τη Δευτέρα 14:50» της απάντησαν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Μάρτζυ Λαζάρου.

