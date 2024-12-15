Χριστίνα Μπόμπα: Έφτασε επιτέλους στον προορισμό της στο πλευρό του άντρα της συμμετέχοντας στο The Reunion

Κάτι που γνωρίζαμε πως ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Γιώργος Μαυρίδης βρίσκονταν στη Νότια Αμερική για γυρίσματα, κάτι που η ίδια η Χριστίνα Μπόμπα είχε πει πως έχει πολύ μακρινό και πολύωρο ταξίδι, ε, δεν ήθελε και πολύ για να καταλάβουμε πως πάει να τον βρει.

Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι πως δεν πήγαινε να τον βρει για να κάνουν διακοπές αλλά να είναι εκεί στα γυρίσματα του Reunion.

Και έφτασε επιτέλους. Σημείο συνάντησης η Βολιβία. Ο Σάκης και ο Γιώργος βρέθηκαν εκεί από άλλο προορισμό της Νοτίου Αμερικής και η Χριστίνα από Αθήνα μέσω ενδιάμεσων σταθμών. Και χθες βρέθηκαν όλοι μαζί στη λίμνη Τιτικάκα.

Διαβάστε ακόμα : Μπόμπα-Τανιμανίδης-Μαυρίδης: Βαρκάδα στη λίμνη Τιτικάκα τραγουδώντας Βουγιουκλάκη!

Μια από τις πιο μαγευτικές τοποθεσίες στη Νότια Αμερική και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για όσους αγαπούν τη φύση, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Βρίσκεται στις Άνδεις, στα σύνορα του Περού και της Βολιβίας, σε υψόμετρο περίπου 3.812 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που την καθιστά τη ψηλότερη πλεύσιμη λίμνη στον κόσμο.

Η Τιτικάκα συνδέεται στενά με τους θρύλους και την ιστορία των Ίνκας. Σύμφωνα με τη μυθολογία τους, οι πρώτοι βασιλείς των Ίνκας, ο Μάνκο Κάπακ και η Μάμα Οκλό, αναδύθηκαν από τα νερά της λίμνης, ιδρύοντας την αυτοκρατορία τους.

Εκεί εμφάνισαν στον κόσμο την Χριστίνα με τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μαυρίδη να ανακοινώνουν πως για πρώτη φορά στην ιστορία των ταξιδιών τους έχουν ένα special καλεσμένο, τη γυναίκα του Σάκη. Με την Χριστίνα να εμφανίζεται περιχαρής και να λέει στον άντρα της πως ήρθε και τους βρήκε λίγο πεσμένους… «Ανέβασέ μας εσύ» της απάντησε ο άντρας της και κάτι μας λέει πως στα επόμενα βίντεο θα τον δούμε πολύ πιο χαρούμενο και χαλαρό!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.