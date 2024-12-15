Κλέλια Ανδριολάτου: Αναζητώντας τον Άγιο Βασίλη στη Βιέννη με την αδερφή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στο Λονδίνο για να στηρίξει την κολλητή της -που είναι σαν αδερφή της- Βάσια Κωσταρά στο prive event που έκανε για επιφανείς socialites της Αγγλικής καλής κοινωνίας για την Limited Collection της για τις γιορτές.

Διαβάστε ακόμα : Σμαράγδα Καρύδη: Τα έσπασε στην Άννα Βίσση με το....μικρό μου πόνυ, Μιχάλη Μαρίνο

Πλέον όμως βρίσκεται στη Βιέννη με ένα άλλο πολύ αγαπημένο της πρόσωπο. Την πραγματική αδερφή της, τη Ναστάζια Ανδριολάτου. Ναστάζια και Κλέλια αν και έχουν 7 χρόνια διαφορά στην ηλικία - η Ναστάζια είναι μεγαλύτερη και από το 2020 μαμά ενός πανέμορφου κοριτσιού- είναι πολύ δεμένες και έχουν τεράστια αδυναμία η μία στην άλλη.

Η μεγαλύτερη αδερφή της Κλέλιας δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων της μόδας αφού διαθέτει δύο καταστήματα στην πειροχή του Κατάκολου Ηλείας, που είναι και ο τόπος που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και οι δύο.

Σε κάθε ευκαιρία η Κλέλια Ανδριολάτου κατεβαίνει για να περάσει λίγες μέρες με την οικογένειά της ενώ πολύ συχνά οι δύο αδερφές κάνουν και ταξίδια στο εξωτερικό μαζί. Και αυτή τη φορά βρέθηκαν στην καταστόλιστη Βιέννη με τις απίθανες Χριστουγεννιάτικες αγορές, το τσουχτερό κρύο που επιβάλλει ζεστε΄ς σοκολάτες και πολύ αγάπη και δείχνουν να το απολαμβάνουν πολύ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.