Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλέλια Ανδριολάτου: Αναζητώντας τον Άγιο Βασίλη στη Βιέννη με την αδερφή της

Μαζί σε έναν τέλειο προορισμό για pre-Christmas διακοπές

Κλέλια Ανδριολάτου: Αναζητώντας τον Άγιο Βασίλη στη Βιέννη με την αδερφή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στο Λονδίνο για να στηρίξει την κολλητή της -που είναι σαν αδερφή της- Βάσια Κωσταρά στο prive event που έκανε για επιφανείς socialites της Αγγλικής καλής κοινωνίας για την Limited Collection της για τις γιορτές.

Διαβάστε ακόμαΣμαράγδα Καρύδη: Τα έσπασε στην Άννα Βίσση με το....μικρό μου πόνυ, Μιχάλη Μαρίνο

Πλέον όμως βρίσκεται στη Βιέννη με ένα άλλο πολύ αγαπημένο της πρόσωπο. Την πραγματική αδερφή της, τη Ναστάζια Ανδριολάτου. Ναστάζια και Κλέλια αν και έχουν 7 χρόνια διαφορά στην ηλικία - η Ναστάζια είναι μεγαλύτερη και από το 2020 μαμά ενός πανέμορφου κοριτσιού- είναι πολύ δεμένες και έχουν τεράστια αδυναμία η μία στην άλλη.

Η Κλέλια και η Ναστάζια Ανδριολάτου

Η μεγαλύτερη αδερφή της Κλέλιας δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων της μόδας αφού διαθέτει δύο καταστήματα στην πειροχή του Κατάκολου Ηλείας, που είναι και ο τόπος που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και οι δύο.

Σε κάθε ευκαιρία η Κλέλια Ανδριολάτου κατεβαίνει για να περάσει λίγες μέρες με την οικογένειά της ενώ πολύ συχνά οι δύο αδερφές κάνουν και ταξίδια στο εξωτερικό μαζί. Και αυτή τη φορά βρέθηκαν στην καταστόλιστη Βιέννη με τις απίθανες Χριστουγεννιάτικες αγορές, το τσουχτερό κρύο που επιβάλλει ζεστε΄ς σοκολάτες και πολύ αγάπη και δείχνουν να το απολαμβάνουν πολύ!

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κλέλια Ανδριολάτου Βιέννη WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark